ПриватБанк рассказал, как сэкономить средства на оплате некоторых услуг

Банковская карта и компьютер. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предоставляет клиентам возможность сэкономить средства на оплате различных услуг. Для этого необходимо лишь осуществлять расчет за услуги через мобильное приложение или веб-версию "Приват24" с Visa.

Об этом говорится на официальном портале госфинучреждения.

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Как клиентам ПриватБанка сэкономить средства на оплате услуг

По информации банка, гражданам, которые являются клиентами ПриватБанка, сэкономить можно на:

оплате коммунальных услуг;

расчете за интернет-услуги;

оплате за телевидение.

По условиям программы по возврату средств части оплаченных счетов от ПриватБанка и Visa, предусмотрены денежные призы.

Для этого необходимо рассчитаться за услуги в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" с Visa.

Как присоединиться к программе по экономии средств

Для участия в программе допускают исключительно совершеннолетних клиентов ПриватБанка, которые имеют активную карту Visa и идентификационный код.

Все желающие должны сделать несколько простых шагов:

зарегистрироваться на сайте ПриватБанка;

сделать не менее семи платежей за услуги ЖКХ, интернет или телевидение.

Это могут быть договорные платежи за коммунальные услуги, договорные телекоммуникационные платежи, автоплатежи за услуги ЖКХ или телекоммуникационные платежи.

Победителям вернут часть средств с оплаченных счетов. Максимальная сумма кэшбэка будет равна 5 тыс. грн.

"Победители будут выбраны с помощью ресурса Random.org среди всех участников, выполнивших условия акции на дату проведения розыгрыша. Во время розыгрышей в конце этапов акции будет определено по 100 победителей. Всего в течение акции будет определено 300 победителей. Результаты каждого розыгрыша будут опубликованы на странице акции", — сообщили в банке.

Клиенты финучреждения могут принять в ней участие до 9 августа 2025 года.

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке заработала новая функция. Благодаря ей клиентам больше не надо вводить реквизиты банковской карты для перевода со счета, открытого в другом финучреждении.

Также сообщалось о том, что до конца года в ПриватБанке будут действовать сниженные тарифы. Речь идет о комиссиях за международные валютные переводы.