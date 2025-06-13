Запрет на операции по картам в ПриватБанке — кому грозит

Клиенты ПриватБанка могут потерять доступ к счетам — детали
Государственный "ПриватБанк" дал рекомендации, как гражданам пройти процедуру актуализации данных. Это необходимо сделать, даже если информация не изменилась, иначе клиенты не смогут осуществлять никаких операций по картам и счетам.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.
Зачем необходима актуализация данных в ПриватБанке
По данным финучреждения, клиенты должны обновить данные для возможности дальнейшего обслуживания счетов.
Банк действует в рамках закона о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных противоправным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Процедура актуализации введена во всех банках страны. Финучреждения должны принимать меры по контролю достоверности документов и информации о клиентах.
"Период обновления данных для каждого клиента определяется индивидуально по совокупности факторов, определенных постановлением НБУ № 65 от 20.05.2020, но не реже чем раз в пять лет", — говорится в пояснении банка.
В банке отметили, что всем, кому поступит сообщение в приложении "Приват24", необходимо будет пройти соответствующую процедуру.
При этом это нужно, даже если идентификационная информация не менилась, ведь банку необходимо документальное подтверждение действия. Если не обновить данные в анкете-опроснике, осуществление операций по картам и счетам станет невозможным.
Как внести персональную информацию в приложении "Приват24"
В ПриватБанке привели инструкцию, как правильно осуществить процедуру по актуализации анкетных данных. Для этого нужно в мобильном приложении "Приват24":
- выбрать раздел "Актуализировать информацию";
- указать, нет ли связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь);
- подтвердить операцию через ПИН-код банковской карты;
- внести необходимые персональные данные;
- добавить документ (в частности в "Дія" или выбрав из списка);
- сделать фото документа, если процедура не осуществлялась через "Дію";
- внести информацию об адресе регистрации и фактическом месте жительства;
- добавить информацию о своем социальном статусе.
Далее в приложении возникнет сообщение с содержанием "Документы получены на проверку", а затем поступит просьба подписать документы.
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