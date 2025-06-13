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Главная Финансы Клиенты ПриватБанка могут потерять доступ к счетам — детали

Клиенты ПриватБанка могут потерять доступ к счетам — детали

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Дата публикации 13 июня 2025 07:01
Запрет на операции по картам в ПриватБанке — кому грозит
Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Зачем необходима актуализация данных в ПриватБанке Как внести персональную информацию в приложении "Приват24"

Государственный "ПриватБанк" дал рекомендации, как гражданам пройти процедуру актуализации данных. Это необходимо сделать, даже если информация не изменилась, иначе клиенты не смогут осуществлять никаких операций по картам и счетам.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

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Зачем необходима актуализация данных в ПриватБанке

По данным финучреждения, клиенты должны обновить данные для возможности дальнейшего обслуживания счетов.

Банк действует в рамках закона о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных противоправным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Процедура актуализации введена во всех банках страны. Финучреждения должны принимать меры по контролю достоверности документов и информации о клиентах.

"Период обновления данных для каждого клиента определяется индивидуально по совокупности факторов, определенных постановлением НБУ № 65 от 20.05.2020, но не реже чем раз в пять лет", — говорится в пояснении банка.

В банке отметили, что всем, кому поступит сообщение в приложении "Приват24", необходимо будет пройти соответствующую процедуру.

ПриватБанк
Приложение. Источник: ПриватБанк

При этом это нужно, даже если идентификационная информация не менилась, ведь банку необходимо документальное подтверждение действия. Если не обновить данные в анкете-опроснике, осуществление операций по картам и счетам станет невозможным.

Как внести персональную информацию в приложении "Приват24"

В ПриватБанке привели инструкцию, как правильно осуществить процедуру по актуализации анкетных данных. Для этого нужно в мобильном приложении "Приват24":

  • выбрать раздел "Актуализировать информацию";
  • указать, нет ли связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь);
  • подтвердить операцию через ПИН-код банковской карты;
  • внести необходимые персональные данные;
  • добавить документ (в частности в "Дія" или выбрав из списка);
  • сделать фото документа, если процедура не осуществлялась через "Дію";
  • внести информацию об адресе регистрации и фактическом месте жительства;
  • добавить информацию о своем социальном статусе.

Далее в приложении возникнет сообщение с содержанием "Документы получены на проверку", а затем поступит просьба подписать документы.

Ранее мы рассказывали о том, что клиентам ПриватБанка дали рекомендации по защите банковских карт. Это позволит делать безопасные расчеты без угроз со стороны мошенников.

Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, как сохранить данные на телефоне и финансовый номер от мошенников. Клиенты могут воспользоваться действенными рекомендациями.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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