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Главная Финансы Клиенты ПриватБанка могут получить бонус в 50 грн — детали

Клиенты ПриватБанка могут получить бонус в 50 грн — детали

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 07:01
ПриватБанк будет начислять клиентам по 50 грн за некоторые карты — детали
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" запустило акцию, предусматривающую предоставление "приветственного" бонуса в 50 грн на первые покупки за пополнение карты Юниора. В ней могут принять участие родители детей, владельцев таких карт, и дети от 14 лет.

Об этом говорится на портале государственного банка.

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Что нужно знать о "приветственном" бонусе 50 грн в ПриватБанке

Карта Юниора рассчитана на маленьких украинцев. Она является удобным финансовым продуктом для детей от 6 до 17 лет.

Пользуясь такой картой, ребенок может учиться экономить карманные деньги и распоряжаться ими, а также участвовать в акциях банка.

Как отмечают в финучреждении, соответствующая программа продлится с 28 июля 2025 года до 31 декабря 2025 года. В рамках акции предусмотрены подарки за пополнение карты Юниора на сумму, которая после удержания налогов составляет 50 грн.

По условиям программы:

  • участвовать в акции могут родители детей (владельцев карты Юниора), дети от 14 лет (владельцы карты Юниора Mastercard от ПриватБанка);
  • акционные условия распространяются исключительно на новых клиентов, которые открыли карту Юниора Mastercard от ПриватБанка. Тогда как перевыпуск такой карты не учитывается.

"Приветственный" бонус начислят за пополнение карты Юниора одним платежом на сумму от 100 грн.

Средства будут начислять 15-го и 30-го числа каждого месяца.

ПриватБанк
Акция. Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции ПриватБанка

Для тех, кто хочет присоединиться к акции ПриватБанка, нужно оформить новую карту Юниора международной платежной системы Mastercard. После необходимо:

  • подтвердить участие через коммуникацию от организатора в приложении Приват24 или веб-версию;
  • осуществить пополнение карты Юниора любым способом одним платежом от 100 грн.

"Банк будет платить налоги за начисление этой суммы: за родителей для детей до 14 лет; за детей  для детей от 14 лет. Зачисление дополнительных доходов может привести к потере льгот и субсидий, а также требует декларирования", — объяснили в финучреждении.

Ранее мы рассказывали о комиссиях в ПриватБанке за операции. Тарифы различаются, ведь зависят от типа карт, места снятия средств и сумм.

Также мы писали о требованиях к фото и документам в ПриватБанке во время процедуры актуализации персональной информации. О трудностях с осуществлением соответствующей процедуры рассказали некоторые клиенты.

ПриватБанк банки банковские карты акции деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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