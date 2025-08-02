ПриватБанк нараховуватиме клієнтам по 50 грн за деякі картки — деталі

Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" запустила акцію, що передбачає надання "привітального" бонусу у 50 грн на перші купівлі за поповнення картки Юніора. У ній можуть взяти участь батьки дітей, власників таких карт, та діти від 14 років.

Про це йдеться на порталі державного банку.

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Карта Юніора розрахована на маленьких українців. Вона є зручним фінансовим продуктом для дітей від 6 до 17 років.

Користуючись такою картою, дитина може вчитися заощаджувати кишенькові гроші та розпоряджатися ними, а також брати участь в акціях банку.

Як зазначають у фінустанові, відповідна програма триватиме з 28 липня 2025 до 31 грудня 2025 року. У рамках акції передбачені подарунки за поповнення картки Юніора на суму, що після утримання податків становить 50 грн.

За умовами програми:

брати участь в акції можуть батьки дітей (власників картки Юніора), діти від 14 років (власники карти Юніора Mastercard від ПриватБанку);

акційні умови поширюються виключно на нових клієнтів, які відкрили картку Юніора Mastercard від ПриватБанку. Тоді як перевипуск такої карти не враховується.

"Привітальний" бонус нарахують за поповнення картки Юніора одним платежем на суму від 100 грн.

Кошти будуть нараховувати 15-го та 30-го числа кожного місяця.

Акція. Джерело: ПриватБанк

Як узяти участь в акції ПриватБанку

Для тих, хто хоче долучитися до акції ПриватБанку, потрібно оформити нову картку Юніора міжнародної платіжної системи Mastercard. Після необхідно:

підтвердити участь через комунікацію від організатора у застосунку Приват24 або вебверсію;

здійснити поповнення картки Юніора будь-яким способом одним платежем від 100 грн.

"Банк сплачуватиме податки за нарахування цієї суми: за батьків — для дітей до 14 років; за дітей — для дітей від 14 років. Зарахування додаткових доходів може призвести до втрати пільг і субсидій, а також потребує декларування", — пояснили у фінустанові.

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