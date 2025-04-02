ПриватБанк выплатит клиентам по 500 грн — какие условия

Банковское приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут получить кешбэк за денежные переводы благодаря европейскому финансовому сервису ZEN.COM на карту Mastercard. Такая возможность даст право на компенсацию от 250 до 500 грн.

Об этом информирует пресс-центр банка.

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Подробнее о кешбэке за денежные переводы

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк вместе с сервисом ZEN.COM дают возможность осуществлять денежные переводы через систему PrivatMoney. До 23 апреля 2025 года каждый такой перевод на карту Mastercard может принести подарочный кешбэк в рамках очередного этапа проекта.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо лишь получить переводы ZEN.COM на карту Mastercard от ПриватБанка на сумму от 1 тыс. грн или эквивалент в другой валюте на эту же сумму. Дополнительная регистрация не требуется, ведь такие переводы автоматически примут участие в ежемесячном розыгрыше кешбэка.

Принять участие в акции смогут совершеннолетние клиенты, которые имеют идентификационный код и активную карту Mastercard от ПриватБанка.

По условиям акции предусмотрены следующие подарки:

кешбэк в 250 грн — для 50 победителей ежемесячно;

кешбэк в 500 грн — для 15 победителей ежемесячно.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как осуществить перевод средств

Для того, чтобы осуществить перевод денег на карту или номер счета IBAN Mastercard ПриватБанка через сервис ZEN.COM, необходимо сделать несколько шагов:

скачать приложение ZEN.COM и пройти регистрацию;

выбрать валюту, которую необходимо отправить (евро, доллар, польский злотый);

выбрать способ Transfer to card (перевод на карту) или "Банковский перевод" (на номер IBAN);

ввести номер карты или IBAN-счета Mastercard получателя и проверить, чтобы в пункте по типу перевода было указано PrivatMoney;

проверить информацию и подтвердить перевод.

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