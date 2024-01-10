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Клиенты ПриватБанка могут бесплатно получить карту по почте — кому доступна услуга

10 января 2024 11:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как получить карту ПриватБанка через Нову пошту
Отделение ПриватБанка. Фото: Олег Переверзев, Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят Новой поштой, как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24.

Заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую можно через несколько кликов через Приват24. Получить ее можно будет в отделении или почтамате Новой пошти по Украине и через курьера Nova Post по любому адресу в нескольких странах, а именно:

  • Польша;
  • Молдова;
  • Литва;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Румыния.

"С начала большой войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет-магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, что для клиентов государственного учреждения ПриватБанк изменились правила некоторых SWIFT-переводов. Теперь их совершать стало проще.

Также мы писали о том, что в государственном финучреждении ПриватБанк рассказали, когда могут взимать ежемесячно средства с платежных карт клиентов. Речь идет о дополнительной комиссии по обслуживанию счета, которой можно избежать.

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