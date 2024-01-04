Перекази з картки на картку у ПриватБанку — яку скасували комісію

ПриватБанк скасував комісію за популярну послугу
У державному ПриватБанку скасували додаткову комісію за популярну послугу. Йдеться про SWIFT-перекази коштів у деяких іноземних валютах через Citibank EUROPE PLC.
Про це поінформували у пресцентрі фінустанови.
Які зміни в SWIFT-переказах
У пресслужбі зауважують, що клієнти банку тепер можуть здійснювати SWIFT-перекази без додаткових стягнень у Citibank EUROPE PLC. Зміни поширюються на перекази у такій валюті:
- швейцарський франк (СHF);
- європейська валюта (EUR).
Шляхом відкриття нових кореспондентських рахунків в Citibank N.A. у цих двох валютах, банк надалі налагоджує платіжні "мости" з європейськими фінустановами.
"Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", — повідомили у банку.
Також клієнти банку, як і раніше, можуть отримувати SWIFT-перекази без додаткової комісії у чеських кронах.
Інструкція з отримання реквізитів
У пресцентрі зазначають, що сформувати реквізити можна через застосунок "Приват24". Для цього необхідно:
- перейти в розділ "Сервіси";
- обрати пункт "Перекази"
- натиснути SWIFT;
- клікнути "Реквізити".
Переваги отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк:
- відсутні ліміти за сумами;
- можливість здійснення контролю за переказами онлайн;
- доступна спецлінія підтримки з приводу SWIFT-переказів.
У банку наголошують, що надіслані кошти з'являться на рахунку упродовж 24 годин, тоді як 40% платежів — за кілька хвилин.
ПриватБанк пропонує скористатися відеопідказками з процедури отримання реквізитів для SWIFT-переказів у "Приват24".
Також показав, як отримати реквізити платіжної картки для SWIFT-переказу через вебверсію "Приват24".
Варто зауважити, що ПриватБанк також не стягує комісію за SWIFT-перекази на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування.
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Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.
Також ПриватБанк запустив новий сервіс, що стосується страхування. Він дозволить керувати страховками через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24".
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