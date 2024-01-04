Перекази з картки на картку у ПриватБанку — яку скасували комісію

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному ПриватБанку скасували додаткову комісію за популярну послугу. Йдеться про SWIFT-перекази коштів у деяких іноземних валютах через Citibank EUROPE PLC.

Про це поінформували у пресцентрі фінустанови.

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Які зміни в SWIFT-переказах

У пресслужбі зауважують, що клієнти банку тепер можуть здійснювати SWIFT-перекази без додаткових стягнень у Citibank EUROPE PLC. Зміни поширюються на перекази у такій валюті:

швейцарський франк (СHF);

європейська валюта (EUR).

Шляхом відкриття нових кореспондентських рахунків в Citibank N.A. у цих двох валютах, банк надалі налагоджує платіжні "мости" з європейськими фінустановами.

"Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", — повідомили у банку.

Також клієнти банку, як і раніше, можуть отримувати SWIFT-перекази без додаткової комісії у чеських кронах.

Інструкція з отримання реквізитів

У пресцентрі зазначають, що сформувати реквізити можна через застосунок "Приват24". Для цього необхідно:

перейти в розділ "Сервіси";

обрати пункт "Перекази"

натиснути SWIFT;

клікнути "Реквізити".

Переваги отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк:

відсутні ліміти за сумами;

можливість здійснення контролю за переказами онлайн;

доступна спецлінія підтримки з приводу SWIFT-переказів.

У банку наголошують, що надіслані кошти з'являться на рахунку упродовж 24 годин, тоді як 40% платежів — за кілька хвилин.

ПриватБанк пропонує скористатися відеопідказками з процедури отримання реквізитів для SWIFT-переказів у "Приват24".

Також показав, як отримати реквізити платіжної картки для SWIFT-переказу через вебверсію "Приват24".

Варто зауважити, що ПриватБанк також не стягує комісію за SWIFT-перекази на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.

Також ПриватБанк запустив новий сервіс, що стосується страхування. Він дозволить керувати страховками через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24".