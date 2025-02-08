Клиенты ПриватБанка требуют больше прав по верификации из-за мошенников

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на слабую защиту от мошенничества и просят предоставить право выбора способов верификации. Например, во время, кражи в случае доступа к картам и телефону, можно изменить пароли и завладеть средствами.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Один из пострадавших клиентов рассказал, что каждый из граждан подвергает себя опасности, держа средства на счете. Он пояснил, что в случае нападения на улице, злоумышленник, имея доступ к телефону и картам, сможет завладеть средствами. Так, он может подойти к банкомату, инициировать изменение пин-кода к карте, а дальше — по схеме:

получит звонок от банка, нажмет 1;

изменит пароль входа в "Приват24", просто выбрав карту;

создаст новый пин-код.

"Все ваши счета под угрозой — и банк подтверждает эту схему "это общие правила" — и не предоставляет клиенту право выбирать, как клиента банка могут верифицировать в таких случаях", — сообщил мужчина.

Считает, что надежный банк не позволит себе легких способов для воров завладеть счетами. Тогда как кражи "телефон+карты" случаются едва ли не ежедневно.

Он попросил ПриватБанк предоставить клиентам право выбора способов верификации именно на случай забытых пин-кодов и доступов к "Приват24". Мужчина отметил, что сам сейчас ждет суда. В случае, если финучреждение не предоставит соответствующее право — прекратит сотрудничество с банком и больше не будет хранить в нем свои средства.

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке отреагировали на обращение, отметив, что на постоянной основе совершенствуют системы защиты от мошенничества, используют современные методы сохранения личной информации клиентов, конфиденциальности финансовых операций.

Что касается случаев мошенничества, то расследованием, розыском и задержанием воров, согласно законодательству, занимаются правоохранители. Такие действия находятся вне юрисдикции банка, он лишь может содействовать в расследовании любым необходимым образом.

"Кроме того, мы постоянно на всех официальных страницах предупреждаем о мошеннических схемах, которые часто используют злоумышленники, и просим каждого клиента ответственно относиться к соблюдению правил цифровой политики", — добавили в банке.

Скриншот. Источник: ПриватБанк FB

Также мы писали, что в ПриватБанке есть проблемы с перевыпуском новых банковских карт. Клиентам отказывают в выдаче новых под предлогом продления их срока действия.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка пожаловались на невыплату денег по программе "Страхование от мошенничества". Однако украинцам назвали весомую причину отказа.