Україна
Клієнти Ощадбанку зможуть отримати допомогу від DRC — деталі

Клієнти Ощадбанку зможуть отримати допомогу від DRC — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:01
Оновлено: 16:12
Ощадбанк почне виплачувати клієнтам допомогу від DRC — подробиці
Гроші в касі банку. Фото: УНІАН

Клієнти державного "Ощадбанку" зможуть отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації "Данська рада у справах біженців/DRC" готівкою простіше. Це стало можливо завдяки старту співпраці компанії з фінустановою.

Про це поінформували у пресслужбі DRC.

Читайте також:

Допомога DRC через Ощадбанк

Як зазначається, директор DRC в Україні Юліан Закрзевські та директор департаменту взаємовідносин з партнерами АТ "Ощадбанк" Дмитро Баштов підписали відповідний договір.

Йдеться про фінансову підтримку вразливих категорій громадян, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни.

Отримати допомогу від DRC можна буде, зареєструвавшись на виплати тільки за умови виїзду фахівців організації у заздалегідь обрані регіони. 

Місце та час реєстрації будуть визначати спільно з місцевою владою. Громадяни можуть звернутись до місцевих чиновників та уточнити, чи співпрацюють вони з міжнародною гуманітарною організацією "Данська рада у справах біженців".

Переваги співпраці з Ощадбанком

Як пояснюють в організації, співпраця з Ощадбанком матиме свої переваги, адже перекази будуть здійснюватися за міжнародною платіжною системою "My transfer". Така можливість гарантуватиме:

  • доступність та конфіденційність каналів комунікації;
  • фіксацію/документальний супровід таких транзакцій;
  • наявність потрібного обсягу готівки в пунктах видачі;
  • здійснення виплати готівки не пізніше трьох днів після передачі фінустанові реєстру отримувачів допомоги та зарахування грошей на банківський рахунок.

Серед плюсів такої співпраці — можливість отримати перекази у мобільних підрозділах банку. Йдеться про пересувні відділення з надання банківських послуг в населених пунктах, де відсутні стаціонарні офіси. 

Підрозділи працюють на базі спеціально облаштованого транспорту і гарантують доступ до основних послуг банку у віддалених та прифронтових районах.

Раніше ми писали, що Ощадбанк надсилає повідомлення з проханням актуалізувати дані. Оновити інформацію необхідно, навіть якщо вона не змінилась. 

Також ми розповідали, за що можуть не платити клієнти Ощадбанку. Необов'язковою послугою вважається смс-банкінг, адже є безкоштовні альтернативи. 

виплати Ощадбанк гроші банки допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
