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Клиенты Ощадбанка с оккупированных территорий теряют доступ к счетам — детали

28 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк объяснил клиентам с ВОТ, как добавить новый номер к старой карте
Телефон в руке. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк", находящиеся на временно оккупированной территории, жалуются на невозможность привязать новый финансовый номер к старой карточке дистанционно. В банке объясняют это "политикой безопасности".

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Как говорится в обращении, клиентка банка, проживающая на оккупированной территории, хотела уточнить, есть ли возможность привязать новый номер телефона к карточке дистанционно.

"Нам нужна помощь, чтобы привязать пенсионную карточку к новой сим-карте в связи с тем, что старую сим-карту украли вместе с телефоном, мы находимся на оккупированной территории, обратиться в банк не можем, помогите нам, пожалуйста, только на вас осталась надежда... Нам нужно привязать карту к телефону. А банк нам не хочет помочь. Доступ к банку у нас нет, мы на оккупированной территории. Нам постоянный отказ", — говорится в сообщении.

Женщина объясняет, что на оккупированной территории нет ни отделения банка, ни банкомата. Банк не входит в положение людей.

"Есть еще онлайн-связь. Можно увидеть, что хозяин карты жив и здоров, но ваш банк не хочет этим заниматься. Самый плохой банк, который я только знаю. Людей никогда не понимал и не понимает сейчас", — добавила клиентка банка.

Позиция Ощадбанка

В Ощадбанке сообщили, что если финансовый номер телефона утерян, тогда его можно изменить только в отделении банка лично, или это может сделать другое лицо при наличии нотариальной доверенности в целях безопасности.

"Мы вас понимаем, но пока, к сожалению, технически нет возможности изменить номер телефона дистанционно. Если предыдущего телефона нет, его можно изменить только в отделении банка", — пояснил сотрудник.

В Ощадбанке подчеркнули, что прилагают значительные усилия для обеспечения надлежащего сервиса для клиентов.

"Если в дальнейшем процедура изменения финансового номера будет изменена, мы обязательно проинформируем", — добавил представитель банка.

 

Сбербанк жалобы
Обращение. Источник: Ощадбанк в Facebook

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Ранее мы писали, что клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", защищающие страну на фронте, жалуются на надоедливые звонки работников банка. Так, причиной обращений к военнослужащему стала задолженность в 120 гривен.

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