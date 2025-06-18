Услуги в Ощадбанке — какие проблемы имеют украинские беженцы

Клиенты Ощадбанка потеряли право на часть услуг — детали
Клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк", которые выехали за границу, автоматически лишили доступа к ряду услуг из-за отсутствия возможности пользоваться некоторыми сервисами дистанционно. В частности, для того, чтобы получить бумажную справку о счетах, необходимо лично прибыть в отделение.
Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.
Проблемы беженцев с доступом к части услуг Ощадбанка
Как отметила одна из клиенток, находясь за пределами Украины, ей понадобилась информация о сбережениях, ценных бумагах, депозитах из банка. Она обратилась за разъяснением, каким образом можно воспользоваться такой услугой.
"Как быть тем, кто заграницей, мне нужна справка/выписка, есть ли у меня сбережения, ценные бумаги, депозиты из банка, но такого в онлайн-кабинете я не нашла, может сотрудник банка прислать такую справку?", — говорится в обращении.
Какие правила действуют по предоставлению справки по счету
Представитель финучреждения сообщил, что проверить состояние счетов в банке можно такими способами:
- через онлайн-банкинг "Ощад 24/7";
- через контакт-центр 0442478418 (для звонков из-за рубежа).
- в отделении Ощадбанка.
Однако есть один важный нюанс, бумажную справку можно получить исключительно, прибыв лично в банковское отделение.
"Если вам нужно только проверить информацию, открыты ли у вас депозиты или имеющиеся мобильные сбережения на счете, вы можете это проверить в приложении Ощад, или же позвонив в контакт-центр... Если вам нужна именно бумажная справка, тогда ее можно получить только в отделении банка", — добавил работник Ощадбанка.
Ранее мы писали, что госфинучреждение Ощадбанк запустило новый сервис для бизнеса. Теперь клиентам доступна услуга по мультишерингу документов.
Также сообщали, кто из клиентов Ощадбанка должен обратиться в банковские отделения для замены карт. У некоторых срок их действия подойдет к концу 1 июля текущего года.
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