Услуги в Ощадбанке — какие проблемы имеют украинские беженцы

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентов государственного финучреждения "Ощадбанк", которые выехали за границу, автоматически лишили доступа к ряду услуг из-за отсутствия возможности пользоваться некоторыми сервисами дистанционно. В частности, для того, чтобы получить бумажную справку о счетах, необходимо лично прибыть в отделение.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Как отметила одна из клиенток, находясь за пределами Украины, ей понадобилась информация о сбережениях, ценных бумагах, депозитах из банка. Она обратилась за разъяснением, каким образом можно воспользоваться такой услугой.

"Как быть тем, кто заграницей, мне нужна справка/выписка, есть ли у меня сбережения, ценные бумаги, депозиты из банка, но такого в онлайн-кабинете я не нашла, может сотрудник банка прислать такую справку?", — говорится в обращении.

Какие правила действуют по предоставлению справки по счету

Представитель финучреждения сообщил, что проверить состояние счетов в банке можно такими способами:

через онлайн-банкинг "Ощад 24/7";

через контакт-центр 0442478418 (для звонков из-за рубежа).

в отделении Ощадбанка.

Однако есть один важный нюанс, бумажную справку можно получить исключительно, прибыв лично в банковское отделение.

"Если вам нужно только проверить информацию, открыты ли у вас депозиты или имеющиеся мобильные сбережения на счете, вы можете это проверить в приложении Ощад, или же позвонив в контакт-центр... Если вам нужна именно бумажная справка, тогда ее можно получить только в отделении банка", — добавил работник Ощадбанка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что госфинучреждение Ощадбанк запустило новый сервис для бизнеса. Теперь клиентам доступна услуга по мультишерингу документов.

Также сообщали, кто из клиентов Ощадбанка должен обратиться в банковские отделения для замены карт. У некоторых срок их действия подойдет к концу 1 июля текущего года.