Ощадбанк дал советы клиентам, которых обманули мошенники

Клиенты Ощадбанка теряют деньги из-за мошенников
Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на плохую защиту средств на счетах от мошенников, ведь не сработали лимиты. В финучреждении не уточнили, почему не отреагировала система, отметив, что расследованием случаев мошенничества занимаются правоохранительные органы.
Соответствующее уведомление появилось на странице банка в соцсети Facebook.
Несанкционированное списание средств в Ощадбанке
Как сообщается, у женщины неизвестные несколькими траншами списали средства со счета. Кроме того, что не сработал лимит в 2 тыс. гривен, не было звонка с предупреждением о списании денег.
"Верните мне украденные средства, это вина ваша, буду благодарна. Ведь это вина Ощадбанка, почему не сработал лимит 2000 и никто не позвонил, не предупредил. Мошенники украли деньги, пять раз по две тысячи, даже не сработал лимит, ни звонка, ни смс не было", — отметила клиентка.
Женщина рассказала, что вызвала полицию, написала заявление в Ощадбанк, взяла выписку из банка и написала заявление на возврат средств, однако денег до сих пор нет.
Представитель Ощадбанка посоветовал дождаться расследования со стороны правоохранительных органов, ведь они занимаются случаями мошенничества, согласно действующему законодательству.
"Итак, если вы уже подали заявление на проведение расследования, результат нужно уточнять у правоохранителей", — добавили в банке.
Как действовать в случае незаконного списания денег
Если гражданин заметил незаконное списание денег, в первую очередь, нужно связаться со службой поддержки банка. Необходимо описать ситуацию с потерей средств оператору. Сделать это можно несколькими способами:
- позвонив с мобильного на номера службы поддержки, которые указаны на сайте банка;
- заказать звонок через сайт финучреждения;
- через мобильное приложение, написав в чат-поддержку.
Можно найти номер службы поддержки на обратной стороне карты.
На линии сотрудник банка должен уточнить паспортные данные клиента и номер карты, с которой были списаны деньги и нужно заблокировать.
После этого карту заблокируют, списание средств станет невозможными, банк начнет проверку.
В дальнейшем необходимо обращение в правоохранительные органы.
- на горячую линию 0-800-505-170;
- через вебсайт, заполнив онлайн-форму для обращений украинцев по ссылке.
Чтобы обезопасить себя от таких случаев, клиенты могут оформить договор страхования от мошеннических действий с картами. Если он не был заключен, то это можно сделать непосредственно в любом отделении банка.
Напомним, в Ощадбанке по-особому срабатывает система во время переводов средств. Нужно быть готовым к тому, что при обработке финансовых операций применяется "блокировка карт".
Также мы писали, что в Ошадбанке пообещали сообщить клиентам о новых сроках действия старых карт до конца 2024 года. Необходимо следить за объявлениями банка.
Читайте Новини.LIVE!