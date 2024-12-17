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Клиенты Ощадбанка теряют деньги из-за мошенников

17 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк дал советы клиентам, которых обманули мошенники
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на плохую защиту средств на счетах от мошенников, ведь не сработали лимиты. В финучреждении не уточнили, почему не отреагировала система, отметив, что расследованием случаев мошенничества занимаются правоохранительные органы. 

Соответствующее уведомление появилось на странице банка в соцсети Facebook.

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Как сообщается, у женщины неизвестные несколькими траншами списали средства со счета. Кроме того, что не сработал лимит в 2 тыс. гривен, не было звонка с предупреждением о списании денег.

"Верните мне украденные средства, это вина ваша, буду благодарна. Ведь это вина Ощадбанка, почему не сработал лимит 2000 и никто не позвонил, не предупредил. Мошенники украли деньги, пять раз по две тысячи, даже не сработал лимит, ни звонка, ни смс не было", — отметила клиентка.

Женщина рассказала, что вызвала полицию, написала заявление в Ощадбанк, взяла выписку из банка и написала заявление на возврат средств, однако денег до сих пор нет.

 

Сбербанк
Источник: Fb Ощадбанка


Представитель Ощадбанка посоветовал дождаться расследования со стороны правоохранительных органов, ведь они занимаются случаями мошенничества, согласно действующему законодательству.

"Итак, если вы уже подали заявление на проведение расследования, результат нужно уточнять у правоохранителей", — добавили в банке.

Как действовать в случае незаконного списания денег

Если гражданин заметил незаконное списание денег, в первую очередь, нужно связаться со службой поддержки банка. Необходимо описать ситуацию с потерей средств оператору. Сделать это можно несколькими способами:

  • позвонив с мобильного на номера службы поддержки, которые указаны на сайте банка;
  • заказать звонок через сайт финучреждения;
  • через мобильное приложение, написав в чат-поддержку.

Можно найти номер службы поддержки на обратной стороне карты.

На линии сотрудник банка должен уточнить паспортные данные клиента и номер карты, с которой были списаны деньги и нужно заблокировать.

После этого карту заблокируют, списание средств станет невозможными, банк начнет проверку.

В дальнейшем необходимо обращение в правоохранительные органы.

  • на горячую линию 0-800-505-170;
  • через вебсайт, заполнив онлайн-форму для обращений украинцев по ссылке.

Чтобы обезопасить себя от таких случаев, клиенты могут оформить договор страхования от мошеннических действий с картами. Если он не был заключен, то это можно сделать непосредственно в любом отделении банка.

Напомним, в Ощадбанке по-особому срабатывает система во время переводов средств. Нужно быть готовым к тому, что при обработке финансовых операций применяется "блокировка карт".

Также мы писали, что в Ошадбанке пообещали сообщить клиентам о новых сроках действия старых карт до конца 2024 года. Необходимо следить за объявлениями банка.

Ощадбанк деньги банки мошенничество банковские счета

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