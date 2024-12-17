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Клієнти Ощадбанку втрачають гроші через шахраїв

17 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк дав поради клієнтам, яких ошукали шахраї
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на поганий захист коштів на рахунках від шахраїв, адже не спрацювали ліміти. У фінустанові не уточнили, чому не зреагувала система, зазначивши, що розслідуванням випадків шахрайства займаються правоохоронні органи.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Несанкціоноване списання коштів в Ощадбанку

Як йдеться у повідомленні, у жінки невідомі кількома траншами списали кошти з рахунку. Окрім того, що не спрацював ліміт у 2 тис. гривень, не було дзвінка з попередженням про списання грошей.

"Поверніть мені вкрадені кошти, це вина ваша буду вдячна. Адже це вина Ощадбанку, чому не спрацював ліміт 2000 та ніхто не подзвонив не попередив. Шахраї вкрали гроші, п'ять разів по дві тисячі навіть не спрацював ліміт, ні дзвінка, ні смс не було", — зазначила клієнтка.

Жінка розповіла, що викликала поліцію, написала заяву в Ощадбанк, взяла виписку з банку та написала заяву на повернення коштів, однак грошей досі немає.

 

Ощадбанк
Джерело: Fb Ощадбанку


Представник Ощадбанку порадив дочекатися розслідування з боку правоохоронних органів, адже вони займаються випадками шахрайства, згідно чинного законодавства.

"Тож, якщо ви вже подали заяву на проведення розслідування, результат потрібно уточнювати в правоохоронців", — додали у банку.

Як діяти у разі незаконного списання грошей

Якщо громадянин помітив незаконне списання грошей, у першу чергу, потрібно зв'язатися зі службою підтримку банку. Необхідно описати ситуацію з втратою коштів оператору. Зробити це можна кількома способами:

  • зателефонувати з мобільного на номери служби підтримки, вказані на сайті банку;
  • замовити дзвінок через сайт фінустанови;
  • через мобільний застосунок, написавши в чат-підтримку.

Швидко знайти можна номер служби підтримки на зворотній стороні картки.

На лінії співробітник банку має уточнити паспортні дані клієнта та номер картки, з якої були списані гроші і яку потрібно заблокувати.

Після цього картку заблокують, списання коштів стане неможливими, банк розпочне перевірку.

Надалі необхідне звернення до правоохоронних органів. Зокрема, до кіберполіції:

  • на гарячу лінію 0-800-505-170;
  • через вебсайт, заповнивши онлайн-форму для звернень українців за посиланням.

Щоб убезпечити себе від таких випадків, клієнти можуть оформити договір страхування від шахрайських дій з картками. Якщо його не було укладено, то це можна зробити безпосередньо в будь-якому відділенні банку.

Нагадаємо, в Ощадбанку по-особливому спрацьовує система під час переказів коштів. Потрібно бути готовим до того, що на час обробки фінансових операцій застосовується "блокування карт".

Також ми писали, що в Ощадбанку пообіцяли повідомити клієнтам про нові терміни дії старих карток до кінця 2024 року. Необхідно слідкувати за оголошеннями банку.

Ощадбанк гроші банки шахрайство банківські рахунки

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