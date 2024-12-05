Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиенты Ощадбанка теряют доступ к счетам — что нужно знать arrow

Клиенты Ощадбанка теряют доступ к счетам — что нужно знать

5 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк закрывает доступ к счетам — кому необходима верификация
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "Ощадбанка" сталкиваются с проблемами потери доступа к счетам. Это может произойти по ряду причин.

О подобной ситуации идет речь на портале "Минфин", где можно обратиться к представителям банков.

Читайте также:

Проблема с блокированием счетов в Ощадбанке

Как отмечается, сын клиентки банка рассказал, что его матери заблокировали карту. Это произошло после пополнения мобильного счета на 500 гривен. Соответствующие пополнения номера происходят ежемесячно на эту же сумму, и раньше проблем с блокировкой карты не было.

"Сегодня была заблокирована карточка моей мамы, мама инвалид второй группы не может самостоятельно передвигаться, причина блокирования вроде бы подозрительная операция по пополнению мобильного номера на 500 гривен. При просьбе предоставить контакты пресс-службы, чтобы они объяснили ситуацию, а я как представитель СМИ обращаюсь из официального мейла компании, зарегистрированного на данном портале, поддержка отвечает отказом, вопрос — как снять ограничения, это во-первых. Во-вторых, кто из представителей банка компенсирует расходы на перевозку инвалида 2 группы в отделение банка?", — говорится в обращении.

 

Сбербанк
Обращение. Источник: Минфин

На портале отметили, что причины блокирования перевода может и не быть, поскольку Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обязал банки напомнить клиентам пройти верификацию.

Так, все внутренне перемещенные лица, взятые на учет до 24 февраля 2022 года, должны подтвердить свое лицо (оффлайн или онлайн). Соответствующая процедура необходима для проведения проверки, что деньги получает именно лицо, для которого предназначены. Такую идентификацию нужно проходить каждые полгода. Если этого не сделать, счет будет заблокирован до подтверждения банком.

Также согласно ст. закона "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", возможен арест денежных средств. Среди оснований:

  • неуплата задолженности;
  • неуплата кредита;
  • неуплата алиментов;
  • неуплата налоговых обязательств;
  • решение об аресте счета по исполнительному производству;
  • в рамках расследования уголовных дел.

Напомним, что иногда клиенты Ощадбанка могут сталкиваться с мошенниками. Мы рассказали об одном из подобных случаев.

Также мы писали, что в Ощадбанке сообщили, как клиентам получить деньги по программе "Зимова єПідтримка" на карту. Также известно, когда ждать поступления средств.

Ощадбанк банки банковские карты банковские счета блокирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:10 В Тернопольской области комбайнеры замордовали беременную свинью

07:01 Мошенники "охотятся" — как клиентам ПриватБанка защитить деньги

06:45 Биткоин подпрыгнул до 100 тысяч долларов — в чем причина

06:40 Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни

06:30 Какие документы нужно всегда брать с собой при проверке ТЦК

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:25 Австрия не хочет отдавать США олигарха Фирташа

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

06:10 Пенсии в 60% от суммы зарплаты — кто имеет право на выплату

06:02 Будапештский меморандум — какие обещания нарушила Россия

06:01 Клиенты Ощадбанка теряют доступ к счетам — что нужно знать

07:10 В Тернопольской области комбайнеры замордовали беременную свинью

07:01 Мошенники "охотятся" — как клиентам ПриватБанка защитить деньги

06:45 Биткоин подпрыгнул до 100 тысяч долларов — в чем причина

06:40 Заработок на цветных металлах — сколько стоит 1 кг латуни

06:30 Какие документы нужно всегда брать с собой при проверке ТЦК

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:25 Австрия не хочет отдавать США олигарха Фирташа

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

06:10 Пенсии в 60% от суммы зарплаты — кто имеет право на выплату

06:02 Будапештский меморандум — какие обещания нарушила Россия

06:01 Клиенты Ощадбанка теряют доступ к счетам — что нужно знать

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Text

17:56 Ермак поехал к Трампу договариваться о мире — эфир Вечір.LIVE

Text

16:44 Военная объяснила, на чем россияне воюют в Торецке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак