Ощадбанк закрывает доступ к счетам — кому необходима верификация

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" сталкиваются с проблемами потери доступа к счетам. Это может произойти по ряду причин.

О подобной ситуации идет речь на портале "Минфин", где можно обратиться к представителям банков.

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Как отмечается, сын клиентки банка рассказал, что его матери заблокировали карту. Это произошло после пополнения мобильного счета на 500 гривен. Соответствующие пополнения номера происходят ежемесячно на эту же сумму, и раньше проблем с блокировкой карты не было.

"Сегодня была заблокирована карточка моей мамы, мама инвалид второй группы не может самостоятельно передвигаться, причина блокирования вроде бы подозрительная операция по пополнению мобильного номера на 500 гривен. При просьбе предоставить контакты пресс-службы, чтобы они объяснили ситуацию, а я как представитель СМИ обращаюсь из официального мейла компании, зарегистрированного на данном портале, поддержка отвечает отказом, вопрос — как снять ограничения, это во-первых. Во-вторых, кто из представителей банка компенсирует расходы на перевозку инвалида 2 группы в отделение банка?", — говорится в обращении.

Обращение. Источник: Минфин

На портале отметили, что причины блокирования перевода может и не быть, поскольку Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обязал банки напомнить клиентам пройти верификацию.

Так, все внутренне перемещенные лица, взятые на учет до 24 февраля 2022 года, должны подтвердить свое лицо (оффлайн или онлайн). Соответствующая процедура необходима для проведения проверки, что деньги получает именно лицо, для которого предназначены. Такую идентификацию нужно проходить каждые полгода. Если этого не сделать, счет будет заблокирован до подтверждения банком.

Также согласно ст. закона "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", возможен арест денежных средств. Среди оснований:

неуплата задолженности;

неуплата кредита;

неуплата алиментов;

неуплата налоговых обязательств;

решение об аресте счета по исполнительному производству;

в рамках расследования уголовных дел.

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