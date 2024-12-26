Ощадбанк не позволяет использовать средства с арестованных счетов – что нужно знать клиентам

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на отсутствие разрешения на расходные операции с арестованного счета. В банке объяснили, почему могут возникать подобные проблемы.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиентка до сих пор не получила от банка разрешения на пользование средствами (законных 14,2 тыс. гривен) из арестованных средств. В то время как исполнитель выдал постановление на разрешение расходных операций по счету более месяца назад.

"15.11.25 госисполнитель выдал постановление на разрешение расходных операций по счету, месяц банк не смог дать ответ, почему невозможно снять средства, придумали причину в несовпадении номеров постановлений на основании которых наложен арест. Я не понимаю, если есть сводное постановление и оно отражается в реестре и на основании этого есть постановление на разрешение расходных операций, почему я не получила средства", — говорится в сообщении.

Источник: Ощадбанк в соцсетях

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка отметил, что финучреждение не получило от исполнителя постановление на снятие ареста. Необходимо выяснять с ним. После этого счет сразу разблокируют.

"Как только банк получит от исполнителя постановление на снятие ареста, счет будет разблокирован", — отметил он.

Согласно законодательным нормам, граждане имеют право снимать с арестованных счетов лимитированную сумму средств. Она не может превышать две минимальные зарплаты на 1 января 2024 года. Таким образом, будет предоставлен доступ только к 14,2 тыс. грн (минимальная зарплата на начало года равняется 7,1 тыс. гривен) после получения от исполнителя постановления.

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