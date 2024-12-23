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У клієнтів Ощадбанку нова проблема — яка послуга недоступна

23 грудня 2024 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ЕЦП в Ощадбанку — що не так з послугою
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Державний банк "Ощадбанк" дозволяє своїм клієнтам оформити та користуватися цифровим підписом. Але онлайн-генерація чомусь не працює. 

Про це стало відомо зі скарги, яку на сайті Мінфін залишив клієнт "Ощадбанку".

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Що за проблема

Користувач, зареєстрований під ніком Fernandez розповів про проблему з оформленням ЕЦП, з якими стикаються клієнти державного банку. 

За його словами, жінка 77 років, якій важко ходити, є клієнткою "Ощадбанку". Для того, щоби оформити ЕЦП, їй потрібно особисто відвідати відділення банку, адже онлайн ця послуга не діє. 

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"Банк не може запустити сервіс отримання ЕЦП і навіть не володіє інформацією щодо відновлення роботи сервісу" його роботи", — йдеться у повідомленні. 

Як отримати ЕЦП в "Ощадбанку" онлайн

Для цього потрібно: 

  • на сайті "Ощадбанку" відкрийте меню та оберіть пункт "Зворотній зв’язок";
  • оберіть зручний для вас канал зв'язку;
  • якщо обрали веб-чат, з’явиться вікно онлайн-помічника;
  • введіть фінансовий номер телефону, до якого прив’язана платіжна картка "Ощадбанку";
  • отримайте спеціальній код авторизації в SMS і напишіть його у полі;
  • серед доступних послуг виберіть "Інші сервіси", потім – "Електронний цифровий підпис";
  • натисніть на кнопку "Згенерувати ЕЦП";
  • відкрийте посилання і створіть пароль для свого підпису;
  • зачекайте 10-15 хв і завантажте файл.

Нагадаємо, "Ощадбанк" почав виплачувати 1 тис. гривень за держпрограмою "Зимова єПідтримка". Однак виплати в банку зможуть отримати не всі українці. 

Також ми розповідали, що у 2025 році українські банки введуть нові ліміти на карткові перекази. У Нацбанку вже пояснили, що зміниться для пересічних українців. 

Ощадбанк гроші банки війна в Україні банк

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