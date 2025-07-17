Ощадбанк заблокировал счета клиентам в оккупации — как действовать

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк", которые находятся на временно оккупированных территориях, потеряли доступ к счетам из-за окончания срока действия карт с июля 2025 года. В банке назвали единственный вариант возвращения права распоряжаться собственными средствами.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

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Граждане, которые находятся в оккупации, обращаются к Ощадбанку с проблемой потери доступа к собственным счетам. Так, один из клиентов отметил, что ему аннулировали карту, срок действия которой закончился до 2022 года, несмотря на прохождение процедуры удаленной идентификации личности.

Тогда как добраться до отделения банка на подконтрольной Украине территории для оформления новой пластиковой карты сложно.

"А как обратиться, если в оккупации? Вы отказываете гражданам Украины, у которых карта до 2022 года, иметь доступ к своим средствам... Потому что люди, которые сейчас в оккупации, прошли удаленную идентификацию в Пенсионном фонде, но Ощад не позволяет пройти идентификацию и продлить возможность пользоваться счетом...", — говорится в обращении.

Что рекомендуют делать клиентам с ВОТ в Ощадбанке

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, если граждане прошли идентификацию через Пенсионный фонд Украины (ПФУ), тогда выплаты в дальнейшем будут продолжать начислять на счета. При необходимости можно пройти видеоидентификацию, зарегистрировавшись на соответствующую процедуру на сайте банка.

Если речь идет о том, что банк не продлил возможность пользоваться счетом из-за срока действия, то в таком случае для перевыпуска карты нужно обратиться в любое отделение банка.

Представитель финучреждения напомнил, что банк в автоматическом режиме продлил действие только для части платежных карт в связи с военным положением для удобства клиентов до 31 декабря 2025 года.

Тогда как аннулированы такие карты:

Срок действия которых закончился до 02.02.2022 года; Карты, где остаток средств равен 0 грн и не было ни одной операции за последние шесть месяцев; Карты по которым в течение января — февраля 2025 года осуществлена хотя бы одна операция в кассе банка, банкомате, терминале, торговой сети — любого украинского банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb



Ранее сообщалось, что с июля некоторые клиенты Ощадбанка потеряли доступ к счетам из-за завершения срока действия некоторых карт. В банке дали объяснения, как действовать тем, кто находится за границей.

Также мы писали, что в Ощадбанке советуют обращаться лично в отделение для перевыпуска карт в случае завершения срока действия. Там объяснили, возможно ли сделать такую процедуру дистанционно.