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Головна Фінанси Біженці втратили доступ до старих карт Ощадбанку — що робити

Біженці втратили доступ до старих карт Ощадбанку — що робити

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 06:01
Термін дії карт Ощадбанку добіг кінця — як діяти клієнтам за кордоном
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року у держфінустанові "Ощадбанк" термін дії деяких пластикових карт добіг кінця й громадяни втратили доступ до рахунків, зокрема ті, хто перебуває за кордоном. У банку пояснили, як діяти біженцям у такому випадку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Втрата доступу до рахунків клієнтів Ощадбанку за кордоном

Деякі громадяни звертаються до банку з проблемою втрати доступу до рахунків. Так, одному з клієнтів, який перебуває за кордоном, анулювали картку.

Йдеться про рахунок, куди надходили пенсійні виплати. З липня 2025 року банк попросив звернутися до відділення за оформленням нової пластикової карти, тоді як це зробити складно тим, хто був змушений виїхати з України через війну, наголошується у зверненні. 

Що радять в Ощадбанку для біженців

За словами співробітника головного офісу Ощадбанку, згідно з розпорядженням фінустанови, під час воєнного стану низка карт отримала автоматичне продовження з 1 липня до 31 грудня 2025 року. Йдеться про ті платіжні карти, термін дії яких закінчився, починаючи з лютого 2022-го.

Проте деяким клієнтам необхідно замінити старі картки, прибувши особисто до відділення банку. Йдеться про громадян:

  • з числа внутрішніх переселенців, термін дії карт яких встановлений до 02/2022 включно;
  • термін дії яких минув упродовж лютого 2022-го — березня 2025-го та за якими протягом січня — лютого 2025-го було здійснено хоча б одну фінансову операцію з використанням карти в касі банку, терміналі, банкоматі будь-якої фінустанови в Україні.

Водночас, клієнти, які є власниками карт, термін дії яких минув та наразі перебувають за кордоном, можуть перевірити можливість продовження своїх карт до кінця року:

  • зателефонувавши зі свого фінансового номера телефону до контакт-центру банку: 0442478418;
  • здійснивши відеодзвінок через сайт банку чи через вайбер.

Зокрема, картки можуть бути заблоковані й з інших причин. Для предметної перевірки картки, клієнтам радять також телефонувати з фінансового номера за таким контактом: 0800210800.  

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми писали, кому з клієнтів Ощадбанку необхідно актуалізувати дані. У банку дали пояснення, хто має частіше за інших оновлювати персональну інформацію. 

Також ми розповідали, що в Ощадбанку самостійно закрити можна лише деякі види платіжних карт. Тоді як для решти не передбачена можливість здійснення відповідної процедури онлайн.  

Ощадбанк банки банківські карти гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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