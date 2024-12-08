Клиентка обвиняет Ощадбанк в бездействии после мошенничества на 70 тыс. грн — детали жалобы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты Ощадбанка жалуются на бездействие банка после мошенничества, в результате которого с их карт были сняты большие суммы. Пострадавшие требуют возврата средств и рассмотрения дела, однако банк не оказывает должной помощи, а служба безопасности не реагирует на необычные транзакции.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Детали жалобы

В жалобе указано, что 5 декабря с карты обслуживаемой в Ощадбанке женщины было незаконно снято почти 70 000 грн. Она немедленно обратилась к горячей линии банка и написала заявление в полицию, но на следующий день после посещения отделения получила отказ в помощи.

В отделении ей сообщили, что банк не может вернуть утраченные средства, поскольку мошенники получили доступ к карте через предоставленные клиентом данные. Также она проинформировала, что дальнейшее расследование, вероятно, не будет в ее пользу, а за подачу заявления на расследование нужно будет заплатить 950 грн.

В общем, женщина осталась без поддержки со стороны службы безопасности банка, которая не отреагировала на необычную транзакцию крупной суммы. По словам потерпевшей, лимит на ее зарплатной карте позволял перечислять лишь небольшие суммы, что вызывает вопрос к эффективности защиты счета.

Она находится в состоянии отчаяния и ищет возможность подать иск в суд, чтобы добиться справедливости и возвращения украденных средств.

В комментариях женщине посоветовали пострадавшим заниматься судебным расследованием вместе с полицией, поскольку банк не может ничем помочь. Также было отмечено, что, несмотря на отсутствие данных кредитной карты, связь между зарплатной и кредитной картой делает счет уязвимым для мошенников. Банки постоянно предупреждают об опасности сомнительных сайтов и важности сохранности конфиденциальной информации, но даже знаменитости не всегда могут избежать подобных преступлений.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке сообщили, что клиенты могут получить средства в рамках программы "Зимова єПідтримка" на свои карты. Также было разъяснено, как подать заявку на выплаты и когда следует ожидать зачисления денег.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке опровергли слухи о возможном раскрытии банковской тайны через программу "Национальный Кэшбэк". В учреждении заверили, что персональные данные клиентов, не относящиеся к этой программе, не будут передаваться никаким государственным органам.