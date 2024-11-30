Пенсіонери втрачають гроші з рахунків Ощадбанку — чому банк та суд не допомагають

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсіонерка втратила 26,4 тисячі гривень, які зникли з її рахунка в державному Ощадбанку. Як стало відомо, ці кошти були викрадені шахраями.

Про це йдеться в рішенні Шевченківського райсуду Києва.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що пенсіонерка звернулася до банку для отримання електронного цифрового підпису. Допомогу їй нібито надавав старший економіст установи. За словами жінки, фахівець діяв наступним чином: спочатку він знайшов у месенджері Telegram офіційного чат-бота банку — "Ощадбот", потім вказав номер мобільного телефону пенсіонерки та останні чотири цифри її пенсійної картки.

Після цього він двічі ввів код, який надійшов на її телефон для підтвердження особи. Згодом представник Ощадбанку уточнив, що цифровий ключ буде сформовано через Viber.

Через деякий час пенсіонерка помітила, що з її рахунку зникли кошти: 21,5 тисячі гривень були переведені з її особистої картки на картку іншого банку, а ще 4,9 тисячі гривень були викрадені з карти киянина.

Ощадбанк, у свою чергу, заперечив заяви пенсіонерки, зазначивши, що жінка самостійно передала зловмисникам свої персональні дані.

Що вирішив суд

За рішенням суду, пенсіонерка не отримає компенсацію від Ощадбанку, оскільки вона сама передала свої дані зловмисникам. Суд вказав, що доступ до системи "Ощад 24/7" та операції з переказу коштів були здійснені коректно, і це могло статися лише за умови наявності необхідної інформації для реєстрації в мобільному додатку, яка була надіслана на фінансовий телефон позивачки, а також реквізитів її облікового запису, які відомі тільки їй.

Суд також зазначив, що немає доказів, які б підтверджували, що саме працівник банку вводив ці дані. Крім того, представники позивачки не звернулися з клопотанням про допит співробітника Ощадбанку.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну, пенсіонери ВПО мають пройти ідентифікацію до 25 березня 2025 року, щоб зберегти право на пенсію. Голова Ощадбанку Сергій Наумов пояснив, що для цього потрібно пройти відеоідентифікацію або звернутися до відділення банку.

Ми також повідомляли, що з 1 грудня 2024 року Ощадбанк змінює умови обслуговування для власників зарплатних карток. Тепер клієнти банку зможуть знімати готівку без комісії не тільки в банкоматах Ощадбанку, а й у банкоматах інших українських фінансових установ.