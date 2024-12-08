Клієнтка звинувачує Ощадбанк у бездіяльності після шахрайства на 70 тис. грн — деталі скарги

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти Ощадбанку скаржаться на бездіяльність банку після шахрайства, в результаті якого з їхніх карток були зняті великі суми. Постраждалі вимагають повернення коштів і розгляду справи, однак банк не надає належної допомоги, а служба безпеки не реагує на незвичні транзакції.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

У скарзі зазначено, що 5 грудня з картки жінки, що обслуговується в Ощадбанку, було незаконно знято майже 70 000 грн. Вона негайно звернулася до гарячої лінії банку та написала заяву до поліції, але на наступний день, після відвідування відділення, отримала відмову в допомозі.

У відділенні їй повідомили, що банк не може повернути втрачені кошти, оскільки шахраї отримали доступ до картки через надані клієнтом дані. Також вона була проінформована, що подальше розслідування, ймовірно, не буде на її користь, а за подачу заяви на розслідування потрібно буде заплатити 950 грн.

Загалом жінка залишилася без підтримки з боку служби безпеки банку, яка не відреагувала на незвичну транзакцію великої суми. За словами потерпілої, ліміт на її зарплатній картці дозволяв переказувати лише невеликі суми, що викликає питання до ефективності захисту рахунку.

Наразі вона знаходиться в стані відчаю та шукає можливість подати позов до суду, щоб добитися справедливості і повернення вкрадених коштів.

У коментарях жінці порадили постраждалим займатися судовим розслідуванням разом із поліцією, оскільки банк нічим не може допомогти. Також було зазначено, що, попри відсутність даних кредитної картки, зв'язок між зарплатною і кредитною карткою робить рахунок уразливим для шахраїв. Банки постійно попереджають про небезпеку сумнівних сайтів і важливість збереження конфіденційної інформації, але навіть знаменитості не завжди можуть уникнути подібних злочинів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку повідомили, що клієнти можуть отримати кошти в рамках програми "Зимова єПідтримка" на свої картки. Також було роз'яснено, як подати заявку на виплати та коли варто очікувати на зарахування грошей.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку спростували чутки щодо можливого розкриття банківської таємниці через програму "Національний кешбек". В установі запевнили, що персональні дані клієнтів, які не стосуються цієї програми, не будуть передаватися жодним державним органам.