Нацкешбек не передбачає розкриття банківської таємниці за рахунками клієнтів, — Ощадбанк

Відділення Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" прокоментували появу інформації про нібито розкриття банківської таємниці через програму "Національний кешбек". Там запевнили, що персональні дані клієнтів, що не стосуються програми, не будуть передавати будь-яким держорганам.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумов у Telegram.

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Як відбувається процес нарахування "Нацкешбеку"

Наумов вирішив уточнити важливі моменти щодо процесу нарахування виплат "Нацкешбеку" на картки Ощадбанку.

"У зв’язку з великою увагою до теми передавання даних про трансакції в рамках програми "Національний кешбек" запевняю клієнтів усіх банків, що жодні дані, що не стосуються програми, до будь-яких державних органів не передаються", — зазначив керівник банку.

За його словами, механізм перерахунку коштів "Нацкешбеку" має такий вигляд:

на щоденній основі Міністерство цифрової трансформації надсилає до банків список закладів торгівлі, залучених до програми;

фінустанови потім повертають до Міністерства інформацію, які трансакції за обраними рахунками були проведені за добу у вказаних торгових точках (інформацію про інші трансакції нікуди не передають);

після цього Мінцифри звіряє список покупок із переліком товарів, що залучені до програми, на основі чого розраховує розмір кешбеку.

"Зрада скасовується", — наголосив очільник правління Ощадбанку.

Як відкрити картку "Нацкешбеку" в Ощаді

Наумов також нагадав, як відкрити картку "Національний кешбек" в Ощаді. Для цього необхідно:

у переліку продуктів "Мобільного Ощаду" відкрити спецрахунок;

здійснити замовлення віртуальної картки для отримання кешбеку.

Далі у мобільному застосунку "Дія" потрібно:

оновити застосунок;

знайти розділ "Сервіси";

обрати пункт "Зимова єПідтримка";

подати заявку;

обрати картку "Нацкешбек" для нарахування грошей.

Нагадаємо, днями співзасновник Monobank Олег Гороховський в Telegram опублікував посилання на договір щодо оформлення картки в ПриватБанку, де в пункті 8.7 прописано, що йдеться саме про розкриття банківської таємниці. У ПриватБанку спростували це, наголосивши, що передають інформацію виключно для розрахунку та нарахування компенсацій.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли про те, як на картки фінустанови отримати гроші за програмою "Зимова єПідтримка". Окрім того, зазначили, коли надійдуть гроші. Отримати допомогу можна тільки через застосунок "Дія".