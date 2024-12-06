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"Розкриття банківської таємниці" — в Ощадбанку зробили заяву

6 грудня 2024 12:11
Ксенія Симонова - Редактор
Нацкешбек не передбачає розкриття банківської таємниці за рахунками клієнтів, — Ощадбанк
Відділення Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "Ощадбанк" прокоментували появу інформації про нібито розкриття банківської таємниці через програму "Національний кешбек". Там запевнили, що персональні дані клієнтів, що не стосуються програми, не будуть передавати будь-яким держорганам.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумов у Telegram.

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Як відбувається процес нарахування "Нацкешбеку"

Наумов вирішив уточнити важливі моменти щодо процесу нарахування виплат "Нацкешбеку" на картки Ощадбанку.

"У зв’язку з великою увагою до теми передавання даних про трансакції в рамках програми "Національний кешбек" запевняю клієнтів усіх банків, що жодні дані, що не стосуються програми, до будь-яких державних органів не передаються", — зазначив керівник банку.

За його словами, механізм перерахунку коштів "Нацкешбеку" має такий вигляд:

  • на щоденній основі Міністерство цифрової трансформації надсилає до банків список закладів торгівлі, залучених до програми;
  • фінустанови потім повертають до Міністерства інформацію, які трансакції за обраними рахунками були проведені за добу у вказаних торгових точках (інформацію про інші трансакції нікуди не передають);
  • після цього Мінцифри звіряє список покупок із переліком товарів, що залучені до програми, на основі чого розраховує розмір кешбеку.

"Зрада скасовується", — наголосив очільник правління Ощадбанку.

Як відкрити картку "Нацкешбеку" в Ощаді

Наумов також нагадав, як відкрити картку "Національний кешбек" в Ощаді. Для цього необхідно:

  • у переліку продуктів "Мобільного Ощаду" відкрити спецрахунок;
  • здійснити замовлення віртуальної картки для отримання кешбеку.

Далі у мобільному застосунку "Дія" потрібно:

  • оновити застосунок;
  • знайти розділ "Сервіси";
  • обрати пункт "Зимова єПідтримка";
  • подати заявку;
  • обрати картку "Нацкешбек" для нарахування  грошей.

Нагадаємо, днями співзасновник Monobank Олег Гороховський в Telegram опублікував посилання на договір щодо оформлення картки в ПриватБанку, де в пункті 8.7 прописано, що йдеться саме про розкриття банківської таємниці. У ПриватБанку спростували це, наголосивши, що передають інформацію виключно для розрахунку та нарахування компенсацій.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли про те, як на картки фінустанови отримати гроші за програмою "Зимова єПідтримка". Окрім того, зазначили, коли надійдуть гроші. Отримати допомогу можна тільки через застосунок "Дія".

Ощадбанк банки банківські рахунки банківська таємниця кешбек

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