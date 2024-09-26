Ощадбанк предупреждал – беженцы жалуются на проблемы с картами

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка", находящиеся за рубежом, жалуются на блокирование доступа к мобильному приложению и на проблемы с расчетами в сети Интернет. При этом в финучреждении просят прибыть в отделение.

Об этом говорится на портале Минфин.

Читайте также:

Проблемы с карточками Ощадбанка

Как отмечается в обращении, по истечении установленного предыдущего срока действия старых карт банк по непонятным причинам заблокировал доступ к мобильному приложению "Ощад24" и нет возможности совершать операции картой онлайн.

После общения с оператором женщину попросили явиться в отделение банка, в то время как она не может это сделать, поскольку находится за границей.

"При переводе на карту другого банка, Ощад заблокировал мое моб. приложение и все интернет операции. Сейчас я за границей, прийти в отделение нет возможности. Дистанционно разблокировать приложение и онлайн операции отказываются (на видеоконференции с Ощадом пригласили приехать в отделение). Я не могу приехать в отделение, потому что все средства пойдут на дорогу. Разблокируйте мое приложение или верните мои средства на счет моего другого банка", — говорится в сообщении.

Обращение в банк. Источник: Минфин

Что говорят в Ощадбанке

Представители Ощадбанка пока не отреагировали на обращение. Однако после пролонгирования срока действия платежных карт там предупреждали клиентов, что некоторые сайты в сети Интернет могут распознавать старые карты как недействительные, поэтому без замены карты на новую — не обойтись. При этом уверяли, что остаются доступными услуги для расчета через приложение.

"Некоторые сайты действительно могут распознавать такие карты как недействительные, и вы можете производить оплаты услуг в приложении Ощад. Если же вам непосредственно нужно производить платежи на других ресурсах, в таком случае нужно перезаказать новую карту", — отмечали там.

На днях в Ощадбанке в связи с военным положением было продлено до 31 декабря действие платежных карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года.

Сообщалось, что такие карты полностью функциональны и ими можно осуществлять:

оплату в торговых сетях;

снимать наличные в банкоматах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке предупредили клиентов о том, что несмотря на продление срока действия платежных карт, иногда могут быть проблемы. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

Также мы писали, что украинцы жалуются на неисправные банкоматы государственного Ощадбанка, а также на длительное невозврат списанных средств. В финучреждении советуют обращаться в другой банк.