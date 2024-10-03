Ощадбанк ограничил возможность закрытия и обмена карт

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" жалуются на устаревшие правила, ведь невозможно ни осуществить обмен карт, ни закрыть счет онлайн. Особенно проблема ощутима для граждан, которые сейчас находятся за границей как беженцы.

Об этом сообщается на сайте "Минфин".

Читайте также:

Проблемы с операциями онлайн в Ощадбанке

Как отмечается в сообщении, клиент Ощадбанка находится за пределами страны, однако из-за невозможности осуществлять некоторые операции дистанционно нет доступа к собственным деньгам.

"Банк в Украине, один из худших, не рекомендую пользоваться если вы за границей, или не можете посетить отделение, потому что банк живет в средневековье и без похода в банк не восстановит доступ и деньги вы не получите, даже номер онлайн вы не измените, вообще моя оценка ужасна просто и при первой же возможности закрою счет", — говорится в жалобе.

Также другой клиент написал, что за границей хотел удаленно закрыть одну из своих карт, однако оказалось, что это невозможно.

"Почему удаленно из-за границы нельзя закрыть свою карту Вашего банка? Счет не нужно закрывать. От счета две карты моя и жены. Жена хотела бы закрыть карту. И это нельзя сделать удаленно. Неудобно", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель головного офиса Ощадбанка отреагировал на обращение, отметив, что в финучреждении действительно нет возможности производить обмен карт или закрытие счетов онлайн. Если нет возможности прийти в отделение, то счет может быть автоматически закрыт через три года.

"К сожалению, процедура дистанционного закрытия счета в банке недоступна, и мы обязательно учтем данную информацию. Если у вас на счете нет остатка средств и задолженности, счет может быть автоматически закрыт через 3 года. Также по закрытию карт дистанционно, мы учтем ваш отзыв, а если такая процедура будет доступна, банк обязательно проинформирует клиентов", — сообщили в финучреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке предупредили украинских пенсионеров, кому необходимо пройти идентификацию в финучреждении. Если этого не сделать, с вопросами прекращения начисления пенсионных выплат на карточные счета необходимо будет обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Также там дали советы в связи с усиленными требованиями Национального банка Украины (НБУ) к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, при каких условиях можно безопасно совершать операции без ограничений.