Клиентам Ощадбанка, у которых нет долгов, угрожают коллекторы

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о безосновательных звонках от коллекторов. Несмотря на отсутствие каких-либо задолженностей, клиентам звонят от имени финучреждения.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее о безосновательных звонках коллекторов клиенту Ощадбанка

Как рассказал один из клиентов, в свое время взял кредит в Ощадбанке, который был выплачен летом 2024 года. Несмотря на подтверждение местным отделением о закрытии кредита, приходят звонки от коллекторов.

"Кредит, который мы брали в Ощадбанке, был нами полностью и вовремя выплачен еще в августе месяце 2024 года...", — говорится в обращении.

Клиент банка рассказал, что ранее в местном отделении подтвердили закрытие кредита. Также, по его словам, в "Дії" отсутствует информация об открытых кредитах.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отреагировал на сообщение и попросил у клиента уточнить детали в личной переписке.

Скриншот обращения. Источник: Ощадбанк в FB

Что делать, если надоедают коллекторы

Коллекторы являются специализированными организациями или лицами, которые занимаются осуществлением взыскания долгов от должников. Часто они работают на основании соглашений с кредиторами или даже покупают долги по заниженной стоимости для дальнейших взысканий.

Однако, если у граждан нет долгов, а звонки не прекращаются, то юристы советуют обращаться с письменными жалобами к руководству коллекторской компании, кроме того, можно сообщить о таких действиях через контакт-центр Национального банка Украины (НБУ) по телефону: 0 800 505 240.

Можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или подать в суд. Иногда коллекторы используют агрессивные методы борьбы с должниками путем запугивания. В случае угроз — юристы советуют обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Ощадбанке рассказали о более длительном периоде снятия ареста с банковских счетов клиентов по исполнительным производствам. Это связано со сбоем в госреестрах.

Еще мы рассказывали, как избежать списания комиссии в Ощадбанке за обслуживание карты, срок действия которой давно истек. Иногда клиенты жалуются на начисление за это средств.