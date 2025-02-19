Клиентка Ощадбанка потеряла средства на OLX — что надо знать

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Клиентка государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказала, как наткнулась на мошенников на платформе объявлений OLX.ua. Потенциальными жертвами могут стать граждане, которые хотят купить товар по необычно низким ценам.

О такой ситуации говорится на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе финучреждений.

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Как отметила клиентка, она наткнулась на мошенников на платформе OLX.ua, желая купить цветы по "выгодным" ценам. Продавец требовал осуществить предоплату, путем перечисления денег на карту.

После длительного промедления с доставкой сообщение с объявлением о продаже цветов вообще исчезло с доски OLX.ua.

Клиентка банка опубликовала номер банковской карты, чтобы обезопасить других от мошенников.

"Выставляют на продажу цветы по низким ценам. Получают предоплату на карту 4790 7299 5713 2343, несколько дней тянут с доставкой, а потом удаляют объявление...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Безопасные покупки в сервисе OLX

На портале OLX собран ряд рекомендаций, как покупателям не попасться на мошенников. Есть много разных способов похитить деньги покупателей, однако особо опасным видом мошенничества является фишинг, позволяющий незаконно завладеть данными пользователей: логином, паролем, платежами, одноразовыми паролями, другой информацией с ограниченным доступом.



Если гражданин пострадал от действий мошенника, советуют обязательно обратиться с заявлением в полицию, поскольку только правоохранительные органы могут найти и принять меры в отношении правонарушителя. В полиции должны открыть дело по ст. 190 Уголовного кодекса "Мошенничество".

Мошеннический механизм. Источник: портал OLX

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке объяснили, когда грозит ограничение доступа к счетам клиентов. Также известно, как действовать в таких случаях.

Еще мы рассказывали, как действовать беженцам в случае окончания срока действия карт. В банке объяснили, что старыми картами можно рассчитываться пока что даже за границей.