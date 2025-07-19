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Главная Финансы Клиенты Ощадбанка переплачивают за операции — как избежать

Клиенты Ощадбанка переплачивают за операции — как избежать

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 06:01
Тарифы Ощадбанка — за что клиенты переплачивают по 3 грн
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" предусмотрены взыскания за запросы через банкоматы или терминалы, превышающие доступный остаток на счете. Так, если средств недостаточно, устройство не выдаст сумму, однако спишет комиссию.

Об особенностях взыскания рассказали представители Ощадбанка в Facebook.

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Комиссии за недостаточные суммы на счетах Ощадбанка

По информации финучреждения, согласно тарифной политике, предусмотрены списания средств за попытки снять недостаточные суммы на счетах. Речь идет о "Комиссии при обработке авторизационного запроса на сумму, превышающую доступный остаток".

Клиенты должны помнить, что, если не будет хватать даже одной гривны из запрашиваемой суммы, банк автоматически отменит соответствующую операцию, однако спишет вышеуказанную комиссию за ошибочную сумму.

При этом первый запрос в сутки не тарифицируется, однако за последующие будут взимать комиссию в 3 грн.

"Комиссия удерживается, начиная со второй попытки провести операцию на сумму, превышающую доступный остаток средств на счете", — говорится в сообщении.

Как не переплачивать клиентам за неудачные запросы

В банке объяснили, что клиенты могут избежать таких списаний. Чтобы предотвратить осуществление операции на сумму, превышающую доступный остаток, граждане не должны спешить. Перед соответствующей процедурой желательно:

  1. Самостоятельно ознакомиться с остатками средств на счете через мобильное приложение или через чат-бот;
  2. После неудачной попытки перечитать смс-сообщение от банка. Там будет указана конкретная цифра.

Ранее мы рассказывали, что в кассе Ощадбанка взимают по 25 грн за некоторые квитанции. Чтобы не переплачивать, можно воспользоваться альтернативной оплатой через приложение.

Также мы писали о том, что некоторым клиентам Ощадбанка, которые находятся в оккупации, аннулировали карты. В банке рассказали, как вернуть доступ к средствам.

Ощадбанк деньги банки банковские карты комисия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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