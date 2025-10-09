Ощадбанк позволит сэкономить до 50% на поездках в восьми городах

Клиенты Ощадбанка получат скидки в 50% на поездки — детали
Государственный "Ощадбанк" предоставил возможность своим клиентам получить скидки на поездки на такси до железнодорожных вокзалов в восьми украинских городах. В рамках программы сэкономить удастся до 50% от суммы.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Поездки на вокзал со скидкой до 50% от Ощадбанка
По этой информации, речь идет о совместном предложении от Ощадбанка и такси Bolt. Воспользоваться возможностью получить скидки можно будет до 30 сентября 2026 года.
В рамках акции гражданам обещают предоставить скидки до половины стоимости от суммы. Бонус предусмотрен в случае расчета:
- премиальной картой Visa Infinite;
- Visa Platinum/NFC-кольцом;
- Visa Platinum Business.
"Получите скидку до 50% с премиальной картой Visa Infinite, Visa Platinum/NFC-кольцом, Visa Platinum Business при заказе такси Bolt до железнодорожных вокзалов и/или обратно", — говорится в сообщении.
Воспользоваться предложением от Ощадбанка и такси Bolt можно будет в таких городах:
- Киев;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Львов;
- Одесса;
- Ивано-Франковск;
- Ужгород;
- Полтава.
Размер скидки и как получить клиентам Ощадбанка
Для того, чтобы украинцам воспользоваться предложением от Ощадбанка, необходимо иметь на смартфоне приложение Bolt и карту Visa. А именно:
- Нужно загрузить или открыть приложение Bolt;
- Добавить в кошелек Bolt карту Visa от Ощадбанка для оплаты;
- Сделать заказ такси Bolt до железнодорожного вокзала или обратно;
- Автоматически получить скидку.
Согласно правилам акции, один пользователь сможет воспользоваться таким предложением не более двух раз в течение месяца.
Размер скидки зависит от стоимости поездки на момент совершения заказа. Максимальная сумма, которую можно получить за одну поездку, не будет превышать 70 грн.
