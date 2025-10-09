Ощадбанк позволит сэкономить до 50% на поездках в восьми городах

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" предоставил возможность своим клиентам получить скидки на поездки на такси до железнодорожных вокзалов в восьми украинских городах. В рамках программы сэкономить удастся до 50% от суммы.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Поездки на вокзал со скидкой до 50% от Ощадбанка

По этой информации, речь идет о совместном предложении от Ощадбанка и такси Bolt. Воспользоваться возможностью получить скидки можно будет до 30 сентября 2026 года.

В рамках акции гражданам обещают предоставить скидки до половины стоимости от суммы. Бонус предусмотрен в случае расчета:

премиальной картой Visa Infinite;

Visa Platinum/NFC-кольцом;

Visa Platinum Business.

"Получите скидку до 50% с премиальной картой Visa Infinite, Visa Platinum/NFC-кольцом, Visa Platinum Business при заказе такси Bolt до железнодорожных вокзалов и/или обратно", — говорится в сообщении.

Воспользоваться предложением от Ощадбанка и такси Bolt можно будет в таких городах:

Киев;

Днепр;

Кривой Рог;

Львов;

Одесса;

Ивано-Франковск;

Ужгород;

Полтава.

Размер скидки и как получить клиентам Ощадбанка

Для того, чтобы украинцам воспользоваться предложением от Ощадбанка, необходимо иметь на смартфоне приложение Bolt и карту Visa. А именно:

Нужно загрузить или открыть приложение Bolt; Добавить в кошелек Bolt карту Visa от Ощадбанка для оплаты; Сделать заказ такси Bolt до железнодорожного вокзала или обратно; Автоматически получить скидку.

Согласно правилам акции, один пользователь сможет воспользоваться таким предложением не более двух раз в течение месяца.

Объявление банка. Источник: Ощадбанк

Размер скидки зависит от стоимости поездки на момент совершения заказа. Максимальная сумма, которую можно получить за одну поездку, не будет превышать 70 грн.

