Клиенты Ощадбанка получат скидки в 50% на поездки — детали

Дата публикации 9 октября 2025 06:01
Ощадбанк позволит сэкономить до 50% на поездках в восьми городах
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" предоставил возможность своим клиентам получить скидки на поездки на такси до железнодорожных вокзалов в восьми украинских городах. В рамках программы сэкономить удастся до 50% от суммы.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Читайте также:

Поездки на вокзал со скидкой до 50% от Ощадбанка

По этой информации, речь идет о совместном предложении от Ощадбанка и такси Bolt. Воспользоваться возможностью получить скидки можно будет до 30 сентября 2026 года.

В рамках акции гражданам обещают предоставить скидки до половины стоимости от суммы. Бонус предусмотрен в случае расчета:

  • премиальной картой Visa Infinite;
  • Visa Platinum/NFC-кольцом;
  • Visa Platinum Business.

"Получите скидку до 50% с премиальной картой Visa Infinite, Visa Platinum/NFC-кольцом, Visa Platinum Business при заказе такси Bolt до железнодорожных вокзалов и/или обратно", — говорится в сообщении.

Воспользоваться предложением от Ощадбанка и такси Bolt можно будет в таких городах:

  • Киев;
  • Днепр;
  • Кривой Рог;
  • Львов;
  • Одесса;
  • Ивано-Франковск;
  • Ужгород;
  • Полтава.

Размер скидки и как получить клиентам Ощадбанка

Для того, чтобы украинцам воспользоваться предложением от Ощадбанка, необходимо иметь на смартфоне приложение Bolt и карту Visa. А именно:

  1. Нужно загрузить или открыть приложение Bolt;
  2. Добавить в кошелек Bolt карту Visa от Ощадбанка для оплаты;
  3. Сделать заказ такси Bolt до железнодорожного вокзала или обратно;
  4. Автоматически получить скидку.

Согласно правилам акции, один пользователь сможет воспользоваться таким предложением не более двух раз в течение месяца.

Ощадбанк
Объявление банка. Источник: Ощадбанк

Размер скидки зависит от стоимости поездки на момент совершения заказа. Максимальная сумма, которую можно получить за одну поездку, не будет превышать 70 грн.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, почему закрывают отделения в регионах. Такие меры принимают в случае наличия ряда факторов.

Также мы рассказывали, кому из клиентов Ощадбанка грозит блокировка денег на картах. Чтобы избежать, необходимо пройти идентификацию.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
