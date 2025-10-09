Відео
Україна
Головна Фінанси Клієнти Ощадбанку отримають знижки у 50% на поїздки — деталі

Клієнти Ощадбанку отримають знижки у 50% на поїздки — деталі

Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:01
Ощадбанк дасть змогу заощадити до 50% на поїздках у восьми містах
Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" надав можливість своїм клієнтам отримати знижки на поїздки на таксі до залізничних вокзалів у восьми українських містах. В рамках програми заощадити вдасться до 50% від суми.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Читайте також:

Поїздки на вокзал зі знижкою до 50% від Ощадбанку

За цією інформацією, йдеться про спільну пропозицію від Ощадбанку та таксі Bolt. Скористатися можливістю отримати знижки можна буде до 30 вересня 2026 року.

В рамках акції громадянам обіцяють надати знижки до половини вартості від суми. Бонус передбачений у разі розрахунку:

  • преміальною карткою Visa Infinite;
  • Visa Platinum/NFC-кільцем;
  • Visa Platinum Business.

"Отримайте знижку до 50% з преміальною карткою Visa Infinite, Visa Platinum/NFC-кільцем, Visa Platinum Business при замовленні таксі Bolt до залізничних вокзалів та/або назад", — йдеться у повідомленні.

Скористатися пропозицією від Ощадбанку та таксі Bolt можна буде у таких містах:

  • Київ;
  • Дніпро; 
  • Кривий Ріг;
  • Львів;
  • Одеса;
  • Івано-Франківськ;
  • Ужгород;
  • Полтава.

Розмір знижки та як отримати клієнтам Ощадбанку

Для того, щоб українцям скористатися пропозицією від Ощадбанку, необхідно мати на смартфоні застосунок Bolt та картку Visa. А саме:

  1. Потрібно завантажити або відкрити застосунок Bolt;
  2. Додати до гаманця Bolt картку Visa від Ощадбанку для оплати;
  3. Зробити замовлення таксі Bolt до залізничного вокзалу або назад;
  4. Автоматично отримати знижку.

Згідно з правилами акції, один користувач матиме змогу скористатися такою пропозицією не більш ніж двічі протягом місяця.

Ощадбанк
Оголошення банку. Джерело: Ощадбанк

Розмір знижки залежить від вартості поїздки на момент здійснення замовлення. Максимальна сума, яку можна отримати за одну поїздку, не перевищуватиме 70 грн.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, чому закривають відділення в регіонах. Такий захід вживають у разі наявності низки факторів. 

Також ми розповідали, кому з клієнтів Ощадбанку загрожує блокування грошей на картах. Щоб уникнути цього, необхідно пройти ідентифікацію.  

поїздки Ощадбанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
