Ощадбанк дасть змогу заощадити до 50% на поїздках у восьми містах

Клієнти Ощадбанку отримають знижки у 50% на поїздки — деталі
Державний "Ощадбанк" надав можливість своїм клієнтам отримати знижки на поїздки на таксі до залізничних вокзалів у восьми українських містах. В рамках програми заощадити вдасться до 50% від суми.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Поїздки на вокзал зі знижкою до 50% від Ощадбанку
За цією інформацією, йдеться про спільну пропозицію від Ощадбанку та таксі Bolt. Скористатися можливістю отримати знижки можна буде до 30 вересня 2026 року.
В рамках акції громадянам обіцяють надати знижки до половини вартості від суми. Бонус передбачений у разі розрахунку:
- преміальною карткою Visa Infinite;
- Visa Platinum/NFC-кільцем;
- Visa Platinum Business.
"Отримайте знижку до 50% з преміальною карткою Visa Infinite, Visa Platinum/NFC-кільцем, Visa Platinum Business при замовленні таксі Bolt до залізничних вокзалів та/або назад", — йдеться у повідомленні.
Скористатися пропозицією від Ощадбанку та таксі Bolt можна буде у таких містах:
- Київ;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Львів;
- Одеса;
- Івано-Франківськ;
- Ужгород;
- Полтава.
Розмір знижки та як отримати клієнтам Ощадбанку
Для того, щоб українцям скористатися пропозицією від Ощадбанку, необхідно мати на смартфоні застосунок Bolt та картку Visa. А саме:
- Потрібно завантажити або відкрити застосунок Bolt;
- Додати до гаманця Bolt картку Visa від Ощадбанку для оплати;
- Зробити замовлення таксі Bolt до залізничного вокзалу або назад;
- Автоматично отримати знижку.
Згідно з правилами акції, один користувач матиме змогу скористатися такою пропозицією не більш ніж двічі протягом місяця.
Розмір знижки залежить від вартості поїздки на момент здійснення замовлення. Максимальна сума, яку можна отримати за одну поїздку, не перевищуватиме 70 грн.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, чому закривають відділення в регіонах. Такий захід вживають у разі наявності низки факторів.
Також ми розповідали, кому з клієнтів Ощадбанку загрожує блокування грошей на картах. Щоб уникнути цього, необхідно пройти ідентифікацію.
Читайте Новини.LIVE!