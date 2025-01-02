В Ощадбанке предоставят скидки на топливо к праздникам — как принять участие в акции

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "Ощадбанк" инициировал праздничную программу, в рамках которой клиенты смогут получить скидки на топливо. В финучреждении уточнили, что воспользоваться такой возможностью можно будет в течение одного месяца.

Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Скидки на топливо для клиентов Ощадбанка

Как отмечается, Ощадбанк совместно с Visa и Сетью АЗК WOG обещают своим клиентам подарки в виде скидок на покупку топлива.

"Все, чтобы вы сказали: "Моя машина тоже почувствовала праздничную атмосферу!", — сообщают в банке.

Всем, кто присоединится к акции, предусматриваются скидки и бонусы. А именно:

по 8 гривен на каждом литре брендового горючего Mustang;

по 6 гривен на каждом литре бензина или дизтоплива;

по 3,5 гривны на каждом литре автомобильного газа.

Объявление. Источник: Ощадбанк

Как клиентам Ощадбанка принять участие в акции

Для того, чтобы принять участие в акции, и за каждый литр приобретенного автомобильного топлива получать дополнительные бонусы или скидки, необходимо произвести оплату банковской картой Visa от Ощадбанка на автозаправочной станции. Клиент банка должен:

рассчитаться за топливо картой Visa от Ощадбанка на WOG;

при расчете предоставить кассиру активированную карту PRIDE.

В финучреждении уточнили, что акционным предложением можно будет воспользоваться до первых чисел февраля 2025 года.

"И самое приятное — акция действует до 2 февраля 2025 года. Мои поездки теперь — отдельный праздник", — добавили в государственном банке.

Напомним, в госфинучреждении "Ощадбанк" ранее уточнили требования по обмену валюты. Клиенты должны иметь в виду, что продолжают действовать ограничения на суммы.

Ранее мы также писали, что действие платежных карт Ощадбанка, срок которых закончился еще с 24 февраля 2022 года, пролонгировали до конца июня 2025-го. Такое продление произойдет еще раз автоматически.