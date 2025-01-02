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Клієнти Ощадбанку отримають знижки на пальне — деталі

2 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
В Ощадбанку нададуть знижки на пальне до свят — як взяти участь в акції
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" ініціював святкову програму, в рамках якої клієнти зможуть отримати знижки на пальне. У фінустанові уточнили, що скористатися такою можливістю можна буде протягом одного місяця.

Про це інформує пресслужба банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, Ощадбанк спільно з Visa та Мережею АЗК "WOG" обіцяють своїм клієнтам подарунки у вигляді знижок на купівлю пального.

"Усе, щоб ви сказали: "Моє авто теж відчуло святкову атмосферу!", — повідомляють у банку.

Всім, хто долучиться до акції, передбачаються знижки та бонуси. А саме:

  • по 8 гривень на кожному літрі брендового пального Mustang;
  • по 6 гривень на кожному літрі бензину чи дизпалива;
  • по 3,5 гривні на кожному літрі автомобільного газу.

 

Ощадбанк
Оголошення. Джерело: Ощадбанк

Як клієнтам Ощадбанку взяти участь в акції

Для того, щоб взяти участь в акції, і за кожен літр придбаного автомобільного пального отримувати додаткові бонуси або знижки, необхідно здійснити оплату банківською карткою Visa від Ощадбанку на автозаправній станції. Клієнт банку має:

  • розрахуватись за пальне карткою Visa від Ощадбанку на WOG;
  • під час розрахунку надати касиру активовану картку PRIDE.

У фінустанові уточнили, що акційною пропозицією можна буде скористатися до перших чисел лютого 2025 року.

"І найприємніше — акція діє до 2 лютого 2025 року. Мої поїздки тепер — окреме свято", — додали у державному банку.

Нагадаємо, у держфінустанові "Ощадбанк" раніше уточнили вимоги щодо обміну валюти. Клієнти мають пам'ятати, що продовжують діяти обмеження на суми.

Раніше ми також писали, що дію платіжних карток Ощадбанку, термін яких добіг кінця ще з 24 лютого 2022 року, пролонгували до кінця червня 2025-го. Таке продовження відбудеться вкотре автоматично. 

Ощадбанк банки АЗС акція пальне

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