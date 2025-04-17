Платежи через Ощад24 — какие трудности имеют клиенты банка

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о трудностях, которые могут ждать в оплате штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на банковские реквизиты государственных счетов через личный кабинет в "Ощад24". Оказывается, что по произвольным реквизитам осуществить оплату временно невозможно.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице Ощадбанка в Facebook.

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О трудностях с процедурой оплаты рассказала одна из клиенток банка. Она отметила, что нужно было оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения на счет главного управления Государственной казначейской службы Украины в Ровенской области, однако Ощадбанк не видит по неизвестным причинам номер банковского счета Ровенского казначейства.

"Проблема в том, что банк не видит реквизиты казначейства, которые вписаны в постановление полиции. Вопрос, что именно следует выбрать (какой конкретно вид платежа), чтобы банк увидел номер счета Ровенского казначейства? В дополнение, сайт, который вы дали, не позволяет написать название Ровенского казначейства, как указано в постановлении полиции. Может есть какой-то способ просто платить штраф за нарушение ПДД через Ощадбанк?", — сообщила женщина.

Что говорят в Ощадбанке

В банке отметили, что платежи на счета казначейства можно осуществить через официальный сайт. В приложении "Ощад24" нужно выбрать "Другое — Налоги, сборы и бюджетные платежи" и при необходимости оплатить.

Однако по произвольным реквизитам осуществлять оплату в казначейство временно невозможно.

Клиенты могут выбирать только из доступного перечня платежей, которые отображаются в приложении. В случае, если необходимые счета не высвечиваются, то оплатить можно альтернативными способами.

"Если необходимый платеж вам недоступен, тогда рекомендуем обратиться для оплаты в отделение банка, или же воспользоваться альтернативными каналами", — говорится в объяснении банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке сообщили о некоторых деталях финансового мониторинга в 2025 году. Речь идет о любых подозрительных финансовых операциях клиентов.

Также мы писали, что некоторым клиентам Ощадбанка, которые сейчас находятся за рубежом, по неизвестным причинам блокируют доступ к приложению "Ощад24". В частности, блокировка может произойти в случае наличия долгов или из-за финмониторинга.