Ощадбанк усложнил процедуру доступа к операторам — что известно

Банковская карта. Фото: oschadbank.ua

Клиенты государственного "Ощадбанка" сетуют на недоступность операторов финучреждения. "Горячая линия" не реагирует почти пол часа.

Об этом говорится в одном из уведомлений на сайте "Минфин", где можно высказать оценку деятельности банка.

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Проблемы с "горячей службой" Ощадбанка

Как отметил один из клиентов, ему нужно было уточнить вопрос с банком. Позвонил по телефону в службу поддержки, однако его перенаправляли на разных операторов, а затем выключили связь, так и не ответив. Мужчина потратил 20 минут на "Горячую линию".

"Звонок в службу поддержки на горячую линию: мин. 20 никто не отвечает, включается оператор, озвучиваю вопрос, далее переключает на другого оператора, снова длительное время никто не отвечает, а затем просто отключается связь", — написал он.

При повторной попытке клиент "общался" с ботом, вышел на оператора, который переключил на другого и после ожидания с музыкальным сопровождением ему известили, что все "заняты".

"Набираю второй раз: говорю уже боту соединить с оператором по конкретному вопросу, снова длительное ожидание... отвечает оператор, задаю вопрос и снова переключаю на другого оператора, снова в эфире длинная музыка и все операторы заняты...", — отметил он.

Мужчина возмущен, ведь он хотел уточнить не сверхважный вопрос, а в случае критической ситуации клиенты останутся один на один с проблемой.

"Итог: я так и не дождался ответа оператора и не решил свой вопрос. А что если критическая ситуация? Жалоба на 1 – длительное ожидание, 2 – некомпетентность операторов, 3 – совершенно ненужный бот", — добавил украинец.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще вато знать

Напомним, клиенты Ощадбанка на временно оккупированной территории (ТОТ) не могут пользоваться зарплатными картами из-за блокирования со стороны банка. В то же время финучреждение взимает по 100 грн за обслуживание закрытого счета.

Ранее мы писали, "Ошадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы . В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.