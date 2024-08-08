Ощадбанк ускладнив процедуру доступу до операторів — що відомо

Банківська картка. Фото: oschadbank.ua

Клієнти державного "Ощадбанку" нарікають на недоступність операторів фінустанови. "Гаряча лінія" не реагує майже пів години.

Про це йдеться в одному з повідомлення на сайті "Мінфін", де можна висловити оцінку діяльності банку.

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Як зазначив один із клієнтів, йому потрібно було з'ясувати питання з банком. Зателефонував у службу підтримки, однак його перенаправляли на різних операторів, а потім вимкнули зв'язок, так і не відповівши. Чоловік витратив 20 хвилин на "Гарячу лінію".

"Дзвінок у службу підтримки на гарячу лінію: хв. 20 ніхто не відповідає, включається оператор, озвучую питання, далі перемикає на іншого оператора, знову тривалий час ніхто не відповідає, а потім просто відключається зв'язок", — написав він.

Під час повторної спроби клієнт "спілкувався" з ботом, вийшов на оператора, який переключив на іншого і після очікування з музичним супроводом йому сповістили, що всі "зайняті".

"Набираю вдруге: говорю вже боту з'єднати з оператором з конкретного питання, знову тривале очікування ... відповідає оператор, задаю питання і знову переключає на іншого оператора, знову в ефірі довга музика і всі оператори зайняті...", — зазначив він.

Чоловік обурений, адже він хотів уточнити не нагальне питання, а в разі критичної ситуації клієнти залишаться один на один з проблемою.

"Підсумок: я так і не дочекався відповіді оператора та не вирішив своє питання. А що якщо критична ситуація? Скарга на 1 — тривале очікування, 2 — некомпетентність операторів, 3 — абсолютно непотрібний бот", — додав українець.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще вато знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку на тимчасово окупованій території (ТОТ) не можуть користуватися зарплатними картками через блокування з боку банку. Водночас, фінустанова стягує по 100 грн за обслуговування закритого рахунку.

Раніше ми писали, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.