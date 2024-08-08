Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі arrow

Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

8 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк ускладнив процедуру доступу до операторів — що відомо
Банківська картка. Фото: oschadbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "Ощадбанку" нарікають на недоступність операторів фінустанови. "Гаряча лінія" не реагує майже пів години.

Про це йдеться в одному з повідомлення на сайті "Мінфін", де можна висловити оцінку діяльності банку.

Читайте також:

Проблеми з "гарячою службою" Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів, йому потрібно було з'ясувати питання з банком. Зателефонував у службу підтримки, однак його перенаправляли на різних операторів, а потім вимкнули зв'язок, так і не відповівши. Чоловік витратив 20 хвилин на "Гарячу лінію".

"Дзвінок у службу підтримки на гарячу лінію: хв. 20 ніхто не відповідає, включається оператор, озвучую питання, далі перемикає на іншого оператора, знову тривалий час ніхто не відповідає, а потім просто відключається зв'язок", — написав він.

Під час повторної спроби клієнт "спілкувався" з ботом, вийшов на оператора, який переключив на іншого і після очікування з музичним супроводом йому сповістили, що всі "зайняті".

"Набираю вдруге: говорю вже боту з'єднати з оператором з конкретного питання, знову тривале очікування ... відповідає оператор, задаю питання і знову переключає на іншого оператора, знову в ефірі довга музика і всі оператори зайняті...", — зазначив він.

Чоловік обурений, адже він хотів уточнити не нагальне питання, а в разі  критичної ситуації клієнти залишаться один на один з проблемою.

"Підсумок: я так і не дочекався відповіді оператора та не вирішив своє питання. А що якщо критична ситуація? Скарга на 1 — тривале очікування, 2 — некомпетентність операторів, 3 — абсолютно непотрібний бот", — додав українець.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще вато знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку на тимчасово окупованій території (ТОТ) не можуть користуватися зарплатними картками через блокування з боку банку. Водночас, фінустанова стягує по 100 грн за обслуговування закритого рахунку.

Раніше ми писали, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Ощадбанк гроші банки банківські карти рахунки банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

06:29 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

Оновлено

06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

06:29 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

Оновлено

06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди