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Клиенты Ощадбанка жалуются на невыдачу денег и проблемы с их возвратом

9 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк переводит ответственность за невыдачу средств на клиентов
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Госфинучреждение "Ощадбанк" переводит ответственность на клиентов за невыдачу средств. Граждане сами должны проявлять инициативу в возвращении утраченных денег.

Об этом говорится в жалобе на странице банка в Facebook.

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Как отметил один из клиентов Ощадбанка, он не получил деньги во время операции по снятию средств в банкомате. Речь идет о сумме 5 тыс. гривен.

"Сегодня вы пробили дно. Я и так всегда был невысокого мнения о ваших сервисах, однако украсть деньги, так уж слишком. Воришки, немедленно верните мои 5000 грн! Деньги не выдал ваш банкомат. Это вы воры", — написал клиент.

Мужчина возмущен тем, что из-за потери денег ему советуют лично прибыть в отделение и написать заявление о проведении расследования. Клиент удивлен, что из-за некорректной работы со стороны банка ему теперь необходимо тратить дополнительное время на решение проблемы. Также сетует на то, что у банка до сих пор нет возможности в 21 веке осуществлять соответствующие обращения онлайн.

Объяснение Ощадбанка

Представители банка подчеркнули, что никогда не сотрудничают с мошенниками и не воруют средства у клиентов. В случае появления ситуации с мошенничеством, рекомендуют немедленно заблокировать карту по звонку в контакт-центр банка 0800-210-800 или лично в Ощад 24/7.

"После чего вам необходимо будет обратиться к правоохранителям или киберполиции и подать заявление на проведение расследования. Мы, как банк, будем всячески способствовать проведению этого расследования и по официальному запросу правоохранителей предоставим всю необходимую им информацию", — написали в банке.

В финучреждении добавили, что средства могут сразу вернуться на счет клиента и происходит это автоматически, однако если этого не произошло, в таком случае действительно необходимо обращение в отделение для написания соответствующего заявления.

"По результатам расследования, если средства действительно банкомат не выдал, они будут возвращены на счет клиента", — добавили в банке.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие жалуются на дискриминацию в "Ощадбанке" при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

Ранее мы писали, что Ощадбанк нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.

Ощадбанк деньги банки услуги банковские счета

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