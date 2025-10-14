Ощадбанк надасть подарунки для клієнтів — як долучитися до розіграшу

Клієнти Ощадбанку можуть отримати подарунки — подробиці
У державному "Ощадбанку" розповіли громадянам про можливість отримати подарунки від фінустанови. Згідно з умовами програми, вони передбачені для нових клієнтів.
Як клієнтам отримати подарунки від Ощадбанку
За інформацією банківської установи, нові клієнти фінустанови зможуть отримати заохочувальні подарунки. Щомісяця Ощадбанк обиратиме щасливчика серед нових користувачів.
Для того, щоб взяти учать в автоматичному відборі на розіграш подарунків, необхідно:
- Оформити банківську картку Ощадбанку.
- Після цього клієнти потраплять до списку учасників розіграшу.
- У разі проведення щомісячного розіграшу — отримати повідомлення про його результати.
"А поки чекаєте, картка мого банку вже працює для вас: швидкі безконтактні платежі, зручний мобільний банкінг у смартфоні й сучасний сервіс щодня", — додали у фінустанові.
Як відкрити картку в "Мобільному Ощаді"
Зокрема, клієнти можуть відкрити в банку "Мою картку", що передбачає найнеобхідніші банківські послуги. Згідно з умовами:
- відкриття картки можливе в застосунку "Мобільний Ощад" без візиту до офісу;
- безкоштовне оформлення/обслуговування у різних валютах;
- передбачені акційні пропозиції VISA/Mastercard;
- право на безкоштовне зняття готівки у банкоматах до 20 тис. грн/міс.;
- передбачені безкоштовні перекази з картки на картку до 20 тис. грн/міс.
Для того, щоб отримати банківську картку Ощадбанку онлайн, необхідно виконати кілька простих кроків. А саме:
- завантажити застосунок "Мобільний Ощад" з App Store чи Google Play;
- пройти ідентифікацію через мобільний застосунок "Дія";
- отримати "Мою картку" від Ощадбанку;
- створити пароль для входу у застосунок.
