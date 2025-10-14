Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Клієнти Ощадбанку можуть отримати подарунки — подробиці

Клієнти Ощадбанку можуть отримати подарунки — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:01
Ощадбанк надасть подарунки для клієнтів — як долучитися до розіграшу
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" розповіли громадянам про можливість отримати подарунки від фінустанови. Згідно з умовами програми, вони передбачені для нових клієнтів.

Про це інформує пресслужба банку у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Як клієнтам отримати подарунки від Ощадбанку

За інформацією банківської установи, нові клієнти фінустанови зможуть отримати заохочувальні подарунки. Щомісяця Ощадбанк обиратиме щасливчика серед нових користувачів.

Для того, щоб взяти учать в автоматичному відборі на розіграш подарунків, необхідно:

  1. Оформити банківську картку Ощадбанку.
  2. Після цього клієнти потраплять до списку учасників розіграшу.
  3. У разі проведення щомісячного розіграшу — отримати повідомлення про його результати.

"А поки чекаєте, картка мого банку вже працює для вас: швидкі безконтактні платежі, зручний мобільний банкінг у смартфоні й сучасний сервіс щодня", — додали у фінустанові.

Ощадбанк
Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

Як відкрити картку в "Мобільному Ощаді"

Зокрема, клієнти можуть відкрити в банку "Мою картку", що передбачає найнеобхідніші банківські послуги. Згідно з умовами:

  • відкриття картки можливе в застосунку "Мобільний Ощад" без візиту до офісу;
  • безкоштовне оформлення/обслуговування у різних валютах;
  • передбачені акційні пропозиції VISA/Mastercard;
  • право на безкоштовне зняття готівки у банкоматах до 20 тис. грн/міс.;
  • передбачені безкоштовні перекази з картки на картку до 20 тис. грн/міс.

Для того, щоб отримати банківську картку Ощадбанку онлайн, необхідно виконати кілька простих кроків. А саме:

  • завантажити застосунок "Мобільний Ощад" з App Store чи Google Play;
  • пройти ідентифікацію через мобільний застосунок "Дія";
  • отримати "Мою картку" від Ощадбанку;
  • створити пароль для входу у застосунок.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку розповіли про те, що планують у подальшому вдосконалювати цифрові сервіси. Зокрема, частина клієнтів зможе отримувати кваліфікований е-підпис ще більш зручніше. 

Також ми розповідали про комісію за обробку авторизаційного запиту, яку стягують з клієнтів Ощадбанку. Вона передбачена за невдалі спроби під час оплати чи зняття недостатніх сум.   

Ощадбанк гроші банки застосунок банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації