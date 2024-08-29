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Клиенты Ощадбанка могут получить персонального помощника — условия

29 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк может назначать клиентам персонального менеджера – какие условия
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "Ощадбанке" рассказали, при каких условиях могут назначать своим клиентам персонального менеджера. Это зависит от сумм, которыми оперирует гражданин.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.

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С вопросом разъяснить, при каких условиях можно претендовать на назначение персонального менеджера в Ощадбанке, обратилась клиентка финучреждения.

Она отметила, что в публичном доступе такую информацию найти невозможно. В то время, как представители банка предоставляют разные данные, касающиеся сумм средств, которыми должен оперировать для этого клиент.

"В каких случаях банк назначает персонального менеджера информации в публичном доступе нет. Какие обороты должны проходить по карточке для этого назначения, 400 000 грн или 20 000 грн работники предоставляют разную информацию. Касается г. Винницы. Предоставьте, пожалуйста, достоверную информацию. Буду очень благодарна", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке объяснили, что действительно в финучреждении некоторые клиенты могут претендовать на услуги персонального менеджера.

Для этого нужно пользоваться картой Ощадбанк, на которой будут ежемесячно фиксироваться поступления или расходы от 25 тыс. гривен.

При наличии депозита или среднедневных остатков на сумму от 100 тыс. гривен. Также назначается менеджер, если был открыт и погашен кредит на сумму от 20 тыс. гривен. Кроме того, если клиент пользуется индивидуальным (банковским) сейфом.

В Ощадбанке отметили, что суммы могут отличаться в зависимости от региона.

Более подробную информацию можно запрашивать в отделениях или заполнить форму обратной связи на портале банка по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении Ощадбанк рассказали, как обменять купюры мелких номиналов на более крупные, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Также писали, что платежеспособные банки Украины за первые шесть месяцев 2024 получили прибыль после налогообложения в размере 79,041 млрд гривен. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ощадбанк банки банковские карты финансы банковские счета

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