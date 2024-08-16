Рейтинг прибутковості банків України — які фінустанови заробили найбільше за січень-червень 2024 року

Рейтинг банків за прибутками — скільки заробили українські фінустанови за пів року
Платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Які банки отримали найбільший прибуток
За рівнем прибутковості лідирує державний ПриватБанк, який заробив 30,648 млрд гривень. На другому місці знаходиться Ощадбанк з прибутком 8,813 млрд гривень, а третє місце посідає Укрексімбанк, який отримав 4,358 млрд гривень.
Далі у рейтингу прибутковості йдуть Райффайзен Банк, що належить до іноземної банківської групи, з прибутком 4,310 млрд гривень, та приватний ПУМБ, який заробив 3,822 млрд гривень.
Згідно з даними НБУ, 55 з 62 банків отримали прибуток у розмірі 79,212 млрд гривень, тоді як сім банків зазнали збитків на 171 млн гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Національному банку України фіксують стрімке зниження ставок за новими кредитами у банках. Пропозиції опустилися до рівня 2019 року.
Ми також писали, що в Україні банки оновили відсоткові ставки за новими депозитами у гривні. У липні 2024 року вони виявилися нижчими, аніж місяць тому.
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