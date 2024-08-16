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Рейтинг банків за прибутками — скільки заробили українські фінустанови за пів року

16 серпня 2024 11:31
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Рейтинг прибутковості банків України — які фінустанови заробили найбільше за січень-червень 2024 року
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України.

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Які банки отримали найбільший прибуток

За рівнем прибутковості лідирує державний ПриватБанк, який заробив 30,648 млрд гривень. На другому місці знаходиться Ощадбанк з прибутком 8,813 млрд гривень, а третє місце посідає Укрексімбанк, який отримав 4,358 млрд гривень.

Далі у рейтингу прибутковості йдуть Райффайзен Банк, що належить до іноземної банківської групи, з прибутком 4,310 млрд гривень, та приватний ПУМБ, який заробив 3,822 млрд гривень.

Скільки заробили банки України за перші пів року 2024
Рейтинг прибутковості банків України. Джерело: скриншот

Згідно з даними НБУ, 55 з 62 банків отримали прибуток у розмірі 79,212 млрд гривень, тоді як сім банків зазнали збитків на 171 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України фіксують стрімке зниження ставок за новими кредитами у банках. Пропозиції опустилися до рівня 2019 року.

Ми також писали, що в Україні банки оновили відсоткові ставки за новими депозитами у гривні. У липні 2024 року вони виявилися нижчими, аніж місяць тому.

ПриватБанк рейтинг Ощадбанк гроші банки Райффайзенбанк ПУМБ прибуток

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