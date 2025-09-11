Ощадбанк предоставит денежные сертификаты на 500 грн — кто сможет получить

Карты Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Владельцам одной из банковских карт госфинучреждения "Ощадбанк" предоставили возможность получить денежные сертификаты на 500 грн и другие подарки. Для этого необходимо лишь осуществлять ею расчеты на определенную сумму.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения на официальном портале.

Кто может получить денежные сертификаты на 500 грн в Ощадбанке

Как отмечают в банке, акция с подарками продлится до середины ноября 2025 года. Согласно ей, для участия необходимо лишь совершать покупку любых товаров на определенную сумму в месяц и расплачиваться картой Лайкью Mastercard от Ощадбанка.

Речь идет о специальной детской карте, призванной помогать молодым членам семей получать финансовые навыки. Так, карта Лайкью позволяет детям от шести лет и молодежи самостоятельно делать покупки, накапливать проценты, получать бонусы и осуществлять обмен на подарки. Родители могут контролировать расходы, установив лимиты.

Для того, чтобы начать выигрывать призы, нужно в течение месяца:

купить любой товар на сумму от 500 грн;

оплатить картой Лайкью Mastercard от Ощадбанка.

Ежемесячно среди участников будут выбирать новых победителей. Среди подарков:

30 электронных сертификатов на покупки на 500 грн;

два компактных 3D-принтера;

суперприз — смартфон.

Акция продлится до 15 ноября 2025 года включительно.

Как заказать карту Лайкью

Для того, чтобы оформить карту Лайкью, необходимо иметь ID-карту или свидетельство о рождении ребенка и его идентификационный код. Она является единственной детской картой в Украине, которую можно оформить в чат-боте. Такая возможность доступна в мессенджерах Viber, Telegram, Facebook или на собственном официальном сайте. Также можно оформить в отделениях Ощадбанка.

Карта имеет другие ключевые преимущества:

оплата от 50 грн позволяет накапливать баллы в программе подарков Mastercard Больше;

возможность приумножения средств с услугой "Мобильные сбережения" и 3% на остаток;

привязка к Apple Pay и Google Pay.

Ранее мы писали, какими фишинговыми схемами пользуются мошенники. По информации Ощадбанка, через фишинг клиенты раскрывают конфиденциальные сведения для дальнейшего использования в противоправных целях.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке назвали преимущества одной из карт. Если клиенты будут тратить с нее средства, то будут накапливаться бонусы, которые можно будет обменять на определенные привилегии.