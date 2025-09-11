Ощадбанк предоставит денежные сертификаты на 500 грн — кто сможет получить

Клиенты Ощадбанка могут получить бонус в 500 грн — детали
Владельцам одной из банковских карт госфинучреждения "Ощадбанк" предоставили возможность получить денежные сертификаты на 500 грн и другие подарки. Для этого необходимо лишь осуществлять ею расчеты на определенную сумму.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения на официальном портале.
Кто может получить денежные сертификаты на 500 грн в Ощадбанке
Как отмечают в банке, акция с подарками продлится до середины ноября 2025 года. Согласно ей, для участия необходимо лишь совершать покупку любых товаров на определенную сумму в месяц и расплачиваться картой Лайкью Mastercard от Ощадбанка.
Речь идет о специальной детской карте, призванной помогать молодым членам семей получать финансовые навыки. Так, карта Лайкью позволяет детям от шести лет и молодежи самостоятельно делать покупки, накапливать проценты, получать бонусы и осуществлять обмен на подарки. Родители могут контролировать расходы, установив лимиты.
Для того, чтобы начать выигрывать призы, нужно в течение месяца:
- купить любой товар на сумму от 500 грн;
- оплатить картой Лайкью Mastercard от Ощадбанка.
Ежемесячно среди участников будут выбирать новых победителей. Среди подарков:
- 30 электронных сертификатов на покупки на 500 грн;
- два компактных 3D-принтера;
- суперприз — смартфон.
Акция продлится до 15 ноября 2025 года включительно.
Как заказать карту Лайкью
Для того, чтобы оформить карту Лайкью, необходимо иметь ID-карту или свидетельство о рождении ребенка и его идентификационный код. Она является единственной детской картой в Украине, которую можно оформить в чат-боте. Такая возможность доступна в мессенджерах Viber, Telegram, Facebook или на собственном официальном сайте. Также можно оформить в отделениях Ощадбанка.
Карта имеет другие ключевые преимущества:
- оплата от 50 грн позволяет накапливать баллы в программе подарков Mastercard Больше;
- возможность приумножения средств с услугой "Мобильные сбережения" и 3% на остаток;
- привязка к Apple Pay и Google Pay.
