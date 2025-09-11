Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Клієнти Ощадбанку можуть отримати бонус у 500 грн — деталі

Клієнти Ощадбанку можуть отримати бонус у 500 грн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 06:01
Ощадбанк надасть грошові сертифікати на 500 грн — хто зможе отримати
Карти Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Власникам однієї з банківських карт держфінустанови "Ощадбанк" надали можливість отримати грошові сертифікати на 500 грн та інші подарунки. Для цього необхідно лише здійснювати нею розрахунки на певну суму.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови на офіційному порталі.

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати грошові сертифікати на 500 грн в Ощадбанку

Як зазначають у банку, акція з подарунками триватиме до середини листопада 2025 року. Згідно з нею, для участі необхідно лише здійснювати купівлю будь-яких товарів на певну суму на місяць та розплачуватися картою Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку.

Йдеться про спеціальну дитячу карту, покликану допомагати наймолодшим членам родин отримувати фінансові навички. Так, картка Лайк’ю дає змогу дітям від шести років та молоді самостійно робити покупки, накопичувати відсотки, отримувати бонуси та здійснювати обмін на подарунки. Батьки можуть контролювати витрати, встановивши ліміти.

Для того, щоб почати вигравати призи, потрібно протягом місяця:

  • купити будь-який товар на суму від 500 грн;
  • оплатити карткою Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку.

Щомісяця серед учасників будуть обирати нових переможців. Серед подарунків: 

  • 30 електронних сертифікатів на покупки на 500 грн;
  • два компактні 3D-принтери;
  • суперприз — смартфон.

Акція триватиме до 15 листопада 2025 року включно.

Як замовити картку Лайк’ю

Для того, щоб оформити карту Лайк’ю, необхідно мати ID-картку або свідоцтво про народження дитини та її ідентифікаційний код. Вона є єдиною дитячою карткою в Україні, яку можна оформити в чат-боті. Така можливість доступна у месенджерах Viber, Telegram, Facebook або на власному офіційному сайті. Також можна оформити у відділеннях Ощадбанку.

Карта має інші ключі переваги:

  • оплата від 50 грн дає змогу накопичувати бали у програмі подарунків Mastercard Більше;
  • можливість примноження коштів із послугою "Мобільні заощадження" та 3% на залишок;
  • прив'язування до Apple Pay та Google Pay.

Раніше ми писали, якими фішинговими схемами користуються шахраї. За інформацією Ощадбанку, через фішинг клієнти розкривають конфіденційні відомості для подальшого використання у протиправних цілях. 

Також ми розповідали, що в Ощадбанку назвали переваги однієї з карт. Якщо клієнти будуть витрачати з неї кошти, то накопичуватимуться бонуси, які можна буде обміняти на певні привілеї.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації