Ощадбанк надасть грошові сертифікати на 500 грн — хто зможе отримати

Карти Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Власникам однієї з банківських карт держфінустанови "Ощадбанк" надали можливість отримати грошові сертифікати на 500 грн та інші подарунки. Для цього необхідно лише здійснювати нею розрахунки на певну суму.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови на офіційному порталі.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати грошові сертифікати на 500 грн в Ощадбанку

Як зазначають у банку, акція з подарунками триватиме до середини листопада 2025 року. Згідно з нею, для участі необхідно лише здійснювати купівлю будь-яких товарів на певну суму на місяць та розплачуватися картою Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку.

Йдеться про спеціальну дитячу карту, покликану допомагати наймолодшим членам родин отримувати фінансові навички. Так, картка Лайк’ю дає змогу дітям від шести років та молоді самостійно робити покупки, накопичувати відсотки, отримувати бонуси та здійснювати обмін на подарунки. Батьки можуть контролювати витрати, встановивши ліміти.

Для того, щоб почати вигравати призи, потрібно протягом місяця:

купити будь-який товар на суму від 500 грн;

оплатити карткою Лайк’ю Mastercard від Ощадбанку.

Щомісяця серед учасників будуть обирати нових переможців. Серед подарунків:

30 електронних сертифікатів на покупки на 500 грн;

два компактні 3D-принтери;

суперприз — смартфон.

Акція триватиме до 15 листопада 2025 року включно.

Як замовити картку Лайк’ю

Для того, щоб оформити карту Лайк’ю, необхідно мати ID-картку або свідоцтво про народження дитини та її ідентифікаційний код. Вона є єдиною дитячою карткою в Україні, яку можна оформити в чат-боті. Така можливість доступна у месенджерах Viber, Telegram, Facebook або на власному офіційному сайті. Також можна оформити у відділеннях Ощадбанку.

Карта має інші ключі переваги:

оплата від 50 грн дає змогу накопичувати бали у програмі подарунків Mastercard Більше;

можливість примноження коштів із послугою "Мобільні заощадження" та 3% на залишок;

прив'язування до Apple Pay та Google Pay.

Раніше ми писали, якими фішинговими схемами користуються шахраї. За інформацією Ощадбанку, через фішинг клієнти розкривають конфіденційні відомості для подальшого використання у протиправних цілях.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку назвали переваги однієї з карт. Якщо клієнти будуть витрачати з неї кошти, то накопичуватимуться бонуси, які можна буде обміняти на певні привілеї.