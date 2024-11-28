Карта Ощадбанка – почему зря списывают деньги за обслуживание

Отделение Ощадбанка. Фото: Google Maps

Чтобы закрыть карту Ощадбанка, необходимо лично прийти в отделение финансового учреждения с документами и подать заявку на деактивацию счета. Это вызывает неудобства для многих украинцей, особенно людей, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны, но имеют деньги на карте Ощадбанка.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

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Почему невозможно закрыть карту

Пользовательница, зарегистрированная под ником Zelenka, рассказала историю своей мамы. Женщина находится за границей и имеет три открытых счета в Ощадбанке, хотя ни одним не пользуется. Один из них — кредитный, другой — зарплатный. В именной зарплатной карты истек срок действия, хотя в Украине во время военного положения срок автоматически продлевается.

Однако за границей расплатиться невозможно, ведь терминалы не принимают платежный инструмент с истекшим сроком действия. Зато ежемесячно Ощадбанк списывает со счета 75 грн за обслуживание и еще 15 грн — за услугу SMS-информирования.

"Месячный платеж составляет 90 грн, а годовой, извиняюсь, 1 080 грн. Когда мы обратились на горячую линию Ощадбанка, нам посоветовали приехать в Украину и закрыть карту в отделении, в котором открывали. К сожалению, такой возможности у мамы нет. Тогда посоветовали, чтобы мама поехала в консульство и изготовила доверенность на человека, который сможет пойти в банк и закрыть эти счета", — отметила авторка отзыва.

Конечно, эта процедура сложная и дорого стоит. Ко всему прочему, женщина получила сообщение, что теперь при наличии долга за пользование картой с кредитного счета могут списывать деньги. Хотя ни одного займа в банке клиентка не брала, ведь получила кредитную карту в придачу к зарплатной.

Девушка возмутилась, почему клиентам не разрешают быстро закрыть карты онлайн, как это делает ПриватБанк и другие финансовые учреждения. Тем более в период, когда идет полномасштабная война, и многие уехали за границу.

Украинцы должны понимать: Ощадбанк не дает возможности закрыть пластиковую карту дистанционно (онлайн или через звонок на горячую линию). Надо прийти в отделение, причем обязательно то, в каком счета открыли, и показать подтверждающие документы. В противном случае придется регулярно платить за обслуживание карты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиенты Ощадбанка могут осуществлять денежные переводы. Очень просто отправить сумму с помощью функционала мобильного приложения или официального сайта финансового учреждения.

Также мы писали, что пенсионеры получают денежные выплаты в Ощадбанке. С 25 сентября внутренне перемещенные лица, которым начисляют пенсионное обеспечение, должны пройти идентификацию в течение шести месяцев. Иначе можно лишиться права на пенсию.