Ощадбанк массово затягивает вопросы разблокирования счетов

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" затягивает с разблокировкой арестованных счетов на основе постановлений исполнительной службы. При этом некоторым клиентам наложили арест по ошибке, а некоторым противоправно заблокировали все карты.

Об этом сообщается на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Промедление с разблокировкой счетов Ощадбанком

Как отмечается сразу в нескольких жалобах клиентов финучреждения, Ощадбанк медлит с разблокировкой счетов, чем нарушает украинское законодательство. Люди ждут неделями разблокировки, тогда как по правилам — на это должен отводиться один день.

"Подскажите, пожалуйста, у меня на пенсионный счет наложен арест. Государственный исполнитель еще 6.07.2024 вынес постановление о признании счета расходным. Когда Ощадбанк наконец-то разблокирует счет для снятия средств? На горячей линии омбудсмена по правам человека сообщили, что счет разблокируется на следующий день", — говорится в одном из сообщений.

В другой жалобе сообщается, что арестован счет исполнительной службой и исполнитель выдал постановление на определение текущего счета и отправил в главное отделение банка, однако банк также никак не реагирует.

"Что за отношение к людям такое небрежное, незаконно банк заблокировал пенсионную карточку, хотя исполнитель в постановлении четко указал: арестовываются все счета, кроме специальных, а к специальным счетам и относится пенсионная. Банк нарушает закон, прописанный законодательством Украины, присвоил себе деньги человеческие и не выдает, разве так можно, что себе позволяете. Уже и постановление есть, а денег своих до сих пор забрать нельзя", — отметил клиент.

Также одна из клиенток, являющаяся многодетной матерью, написала, что из-за блокирования счетов осталась без средств к существованию, хотя сейчас уже закрыты все дела, однако в банке до сих пор стоит арест.

"Здравствуйте, у меня арестован счет исполнительной службой, это детский и пенсионный, у меня 6 детей, самой маленькой 2 года уже три месяца. Я не могу разблокировать его, я осталась без средств на существование, уже закрыты дела, а в банке до сих пор стоит арест. И говорят, что ждите, когда до вас дойдет очередь, это, наверное, самый плохой банк стал, чтобы так делать, блокировать детские средства, и выживай, как хочешь", — отмечает украинка.

Клиенты собираются коллективно обращаться в суд с жалобами, если в ближайшее время промедление продолжится.

Что говорят в Ощадбанке

Представители Ощадбанка не на все аналогичные обращения дают ответ. Также не объясняют, с чем связано промедление со снятием арестов.

Лишь некоторым написали о необходимости обращения в личные сообщения для возможности проверки информации о снятии ареста.

Жалобы клиентов. Источник: Fb-страница Ощадбанка

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за рубежом. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.