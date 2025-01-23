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Клієнти Ощадбанку мають оновити дані — що треба знати

23 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк попередив про необхідність актуалізації даних — що важливо знати
Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, кому з громадян та як актуалізувати дані. З подібними питаннями звертаються клієнти банку.

Про це повідомив голова Ощадбанку Сергій Наумов у Telegram-каналі.

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Вимога актуалізації даних в Ощадбанку

Він зазначив, що вимога актуалізувати дані не є забаганкою банку, а вимогою Національного банку України (НБУ).

"Час від часу клієнти банків скаржаться на те, що їм доводиться актуалізувати свої дані. Насправді — це не примха фінансових установ, а вимога регулятора, яку мають виконувати всі банки", — повідомив Наумов.

Для зручності клієнтів Ощадбанку відповідний процес зробили максимально зручним, адже торік додали опцію оновлення даних у застосунку "Мобільний Ощад". Тобто такий підхід дозволить уникнути відвідування банківських відділень.

Банк за 30 днів до дати, коли виникає потреба в оновленні даних або після цієї дати, надсилає клієнтам сповіщення. Під час входу в застосунок на головній сторінці з’являється повідомлення з проханням уточнити інформацію про себе.

Як здійснити актуалізацію даних

Для того, щоб актуалізувати свої дані дистанційно, необхідно зробити кілька кроків:

  • натиснути на повідомлення/перейти в свій профіль у розділі "Ще";
  • перевірити інформацію;
  • якщо дані коректні — треба підтвердити це.

Після цього повідомлення про необхідність оновлення даних клієнта зникне.

У разі, якщо потрібно внести зміни в інформацію про себе, потрібно зробити це покроково в анкеті та зберегти.

Посадовець розповів, що вже доступна можливість оновлення всіх даних, окрім паспортних, але банк активно працює над можливістю також оновлювати такі дані через застосунок "Дія" без необхідності відвідування відділень.

"Застосунок "Мобільний Ощад" робить процес актуалізації даних максимально простим і зрозумілим. Проте не забувайте оновлювати його, щоб скористатись усіма новими сервісами", — додав Наумов.

Раніше ми розповідали, що вимоги програми "Зимової єПідтримки" не розраховані на молодих громадян, які не мають гаджетів. Оскільки виплати можна оформити через застосунок "Дія". У банках приймають тих, кому за 65 років.

Також писали, який розмір комісії списує Ощадбанк у разі оплати житлово-комунальних послуг у терміналах самообслуговування. Сума комісії залежить від низки факторів.

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