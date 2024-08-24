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Клиенты Ощадбанка ждут денег с собственных счетов месяцами — детали

24 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк заставляет клиентов ждать денег месяцами — причины
Платежная карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" вынуждены ждать собственных денег месяцами. Причиной являются сломанные банкоматы, на которые продолжают жаловаться граждане.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин".

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Как отмечается, в начале июля 2024 года женщина, являющаяся клиенткой Ощадбанка, снимала деньги в банкомате ПриватБанка. Однако он по неизвестным причинам не выдал необходимую сумму.

Гражданка обратилась в финучреждение с заявлением, где ей посоветовали ждать около месяца, после того, как этот срок истек, а деньги так и не поступили на счет, она обратилась повторно в банк, где ей сказали ждать еще 45 дней. После этого женщина решила обнародовать данную ситуацию.

"07.07.2024 снимала деньги в банкомате ПриватБанк, банкомат деньги не выдал. 08.07.2024 обратилась в отделение Ощадбанка, написала заявление, сначала говорили ждать около 30 дней, пока будет проводиться расследование, так сказали и в отделении и на горячей линии сказали ждать еще, пока не пройдет 45 дней. До этого дня (22.08.2024) никаких результатов! Сколько еще ждать мои деньги?", — говорится в сообщении.

На своих ресурсах представители финучреждения пишут, если служба банка-эмитента карты направляет запрос в банк-собственник банкомата (он может состояться после того, как банкомат был инкассирован), то на составление и отправку ответа может потребоваться около месяца.

Однако утверждают, что даже в таком случае беспокоиться о средствах не стоит. После проведения расследования и получения доказательств, сумму, которую не получили, должны вернуть.

 

Ощадбанк скарги
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, как обменять купюры мелких номиналов на более крупные, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Также мы писали о том, что с клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" в судебном порядке без их присутствия взимают задолженность во время войны. В суд подают сами представители финучреждения.

Ощадбанк деньги банки банкоматы финансы

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