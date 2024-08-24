Ощадбанк змушує клієнтів чекати грошей місяцями —причини

Платіжна картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" змушені чекати власних грошей місяцями. Причиною є зламані банкомати, на які продовжують нарікати громадяни.

Про це йдеться в одному з дописів на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Проблеми зі зламаними банкоматами

Як зазначається, на початку липня 2024 року жінка, яка є клієнткою Ощадбанку, знімала гроші у банкоматі ПриватБанку. Однак він з невідомих причин не видав необхідну суму.

Громадянка звернулась до фінустанови із заявою, де їй порадили чекати близько місяця, після того, як цей термін сплив, а гроші так і не надійшли на рахунок, вона звернулась повторно у банк, де їй сказали чекати ще 45 днів. Після цього жінка вирішила оприлюднити цю ситуацію.

"07.07.2024 знімала гроші у банкоматі ПриватБанк, банкомат гроші не видав. 08.07.2024 звернулася до відділення Ощадбанку, написала заяву, спочатку говорили чекати близько 30 днів, доки проводитиметься розслідування, так сказали і у відділенні та на гарячій лінії. Через 30 днів сказали чекати ще, поки не пройде 45 днів. До цього дня (22.08.2024) жодних результатів! Скільки ще чекати мені мої гроші?", — йдеться у повідомленні.

На своїх ресурсах представники фінустанови пишуть, якщо служба банку-емітента картки надсилає запит до банку-власника банкомату (він може відбутися після того, як банкомат було інкасовано), то на складання та надсилання відповіді може знадобитися близько місяця.

Проте стверджують, що навіть у такому випадку турбуватися за збереження коштів не варто. Після проведення розслідування та отримання доказів, суму, яку не отримали, мають повернути.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Також ми писали про те, що із клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" у судовому порядку без їх присутності стягують заборговані кошти під час війни. До суду подають самі представники фінустанови.