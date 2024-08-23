Ощадбанк стягує арештовані суми з соціальних коштів

Банківська картка. Фото: minfin

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" скаржаться на стягнення більшої суми за рішенням виконавчої служби, ніж є на рахунку. Тепер на картці, куди надходять соціальні виплати, виник борг.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Проблеми з арештом коштів в Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів, банк списав арештовані коштів з "Карти для соціальних виплат", вивівши суму у мінус. Чоловік здивований, як можна блокувати неіснуючі суми за виконавчим провадженням та заганяти у штучну заборгованість.

"Це взагалі нормально коли, по-перше, Ощадбанк видає "Карту для соціальних виплат" у яких із соціальності одна назва, оскільки вона взагалі ніяк не захищена. Потім друге питання — це нормально, коли Ощадбанк на запит виконавчої служби відводить цю карту в мінус, потім списує ВСЮ (100%) соцвиплату картка все ще в мінусі, а те, що вони списали, не світиться ніде від слова зовсім, принаймні місяця 2 до досі в Дії не видно, що їм надійшли списані кошти. І як можна блокувати неіснуючі суми по виконавчому та заганяти у штучний борг?", — йдеться у скарзі.

Чому списують "соціальні кошти"

На порталі пояснили, чому з "соціальних" коштів списали арештовану суму. Там зазначили, що заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати — це так звані кошти цільового призначення, однак фінустанова може не мати технічної можливості відкрити окремий рахунок для зарахування виключно таких коштів.

У зв'язку з цим рахунок, який відкривається, у тому числі й для зарахування зарплати, пенсії, стипендії чи соцвиплат, зазвичай є звичайним поточним рахунком. Тобто, вважається, що це рахунок фізособи для власних потреб, через що на нього можуть надходити будь-які кошти, а не тільки кошти цільового призначення.

Це прописано в Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів від 12 листопада 2003 року № 492.

"Якщо рахунок, на який здійснюється зарахування зарплати, пенсії, стипендії чи соцвиплат, є поточними, то арешт може бути накладено на усі доступні кошти відповідно до регулятивної частини постанови про арешт коштів боржника. Саме тому, що немає технічної можливості розділити цільові кошти та "звичайні", — наголошується у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми розповідали про те, що клієнт державного Ощадбанку втратив 50 005 гривень через телефонних шахраїв. Чоловік подав заяву до поліції, наголошуючи, що не винен у зникненні коштів і вимагає від банку їх повернення.

Також ми писали, що клієнтка Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.