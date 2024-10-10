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Клиенты Нафтогаза жалуются на некорректные счета — детали

10 октября 2024 12:24
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз присылает некорректные счета в платежках — детали жалоб
Коммунальные в руках. Фото: sud.ua
Ксения Симонова - Редактор

Газоснабжающей компании "Нафтогаз" жалуются клиенты на некорректные счета в коммунальных квитанциях. Представители компании объяснили, в чем может быть причина неправильных показателей.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Как сообщила одна из потребительниц услуг компании в Ровенской области, ей несколько месяцев подряд присылают некорректные показатели в платежках, по которым начислены суммы к оплате. Она отметила, что данные не соответствуют информации по счетчикам.

"Ежемесячно 1 числа передаю показатели, приходит переплата, оплачиваю по счетчику, пишут, "переплата", приходил оператор из Острога, снял показатель, и он уже 2 месяц не принят во внимание. Только не пишите мне, что ответ в мессенджере, там ответ Всем одинакова. Обычный лохотрон. Первый год была нормальная компания, а в период войны поняли, что можно народ намахивать, все будут молчать", — написала клиентка.

К сообщению женщины присоединились другие граждане с аналогичной проблемой, что суммы взяты "с потолка".

Ответ Нафтогаза

В газоснабжающей компании отреагировали на жалобу, отметив, что Нафтогаз является поставщиком. Он не начисляет объемы газа, в то время, как за начисление объемов отвечают операторы ГРМ, которые занимаются ведением учета. За разъяснением посоветовали обратиться в облгаз.

"Наша компания только помогает в приеме показаний счетчика и предоставляет альтернативные сервисы для передачи показателей. Эти данные направляются к Вашему оператору ГРМ для обработки и определения объема потребления газа", — добавили в компании.

 

Нефтегаз счета
Жалобы. Источник: страница Нафтогаз в Facebook

Что еще стоит знать

Напомним, в Нафтогазе напомнили клиентам о важной услуге перед новым отопительным сезоном по проверке газового оборудования. Известно, во что обойдется такая проверка.

Также мы писали, что правительство зафиксировало тариф на газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года. Цена на газ для населения — 7,96 гривны за один кубометр, для производителей тепла — 7,42 гривны за один кубометр.

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