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Клієнти Нафтогазу скаржаться на некоректні рахунки — деталі

10 жовтня 2024 12:24
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз надсилає некоректні рахунки у платіжках — деталі скарг
Комунальні платіжки в руках. Фото: sud.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Газопостачальній компанії "Нафтогаз" скаржаться клієнти на некоректні рахунки у комунальних квитанціях. Представники компанії пояснили, у чому може бути причина неправильних показників.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

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Як повідомила одна зі споживачок послуг компанії у Рівненській області, їй кілька місяців поспіль надсилають некоректні показники у платіжках, за якими нараховано суми до сплати. Вона зауважила, що дані не відповідають інформації з лічильників.

"Щомісяця 1 числа передаю показники, приходить переплата, сплачую по лічильнику, пишуть, "переплата", приходив оператор з Острога, зняв показник, і він уже 2 місяць не взятий до уваги.Тільки не пишіть мені, що відповідь у месенджері, там відповідь всім однакова. Звичайний лохотрон. Перший рік була нормальна компанія, а в період війни зрозуміли, що можна народ намахувать, всі будуть мовчати", — написала клієнтка.

До допису жінки долучились інші громадяни з аналогічною проблемою, що суми взяті "зі стелі".

Відповідь Нафтогазу

У газопостачальній компанії відреагували на скаргу, наголосивши, що Нафтогаз є постачальником. Він не нараховує об’єми газу, тоді як за нарахування об’ємів відповідають оператори ГРМ, які займаються веденням обліку. За роз'ясненням порадили звернутися до облгазу.

"Наша компанія лише допомагає в прийомі показань лічильника та надає альтернативні сервіси для передачі показників. Ці дані направляються до Вашого оператора ГРМ для опрацювання та визначення об`єму споживання газу", — додали у компанії.

 

Нафтогаз рахунки
Скарги. Джерело: сторінка Нафтогаз у Facebook

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нафтогазі нагадали клієнтам про важливу послугу перед новим опалювальним сезоном з перевірки газового обладнання. Відомо, у скільки обійдеться така перевірка.

Також ми писали, що уряд зафіксував тариф на газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року. Ціна на газ для населення — 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла — 7,42 гривні за один кубометр.

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