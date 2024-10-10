Нафтогаз надсилає некоректні рахунки у платіжках — деталі скарг

Клієнти Нафтогазу скаржаться на некоректні рахунки — деталі
Газопостачальній компанії "Нафтогаз" скаржаться клієнти на некоректні рахунки у комунальних квитанціях. Представники компанії пояснили, у чому може бути причина неправильних показників.
Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.
Некоректні рахунки у платіжках за блакитне паливо
Як повідомила одна зі споживачок послуг компанії у Рівненській області, їй кілька місяців поспіль надсилають некоректні показники у платіжках, за якими нараховано суми до сплати. Вона зауважила, що дані не відповідають інформації з лічильників.
"Щомісяця 1 числа передаю показники, приходить переплата, сплачую по лічильнику, пишуть, "переплата", приходив оператор з Острога, зняв показник, і він уже 2 місяць не взятий до уваги.Тільки не пишіть мені, що відповідь у месенджері, там відповідь всім однакова. Звичайний лохотрон. Перший рік була нормальна компанія, а в період війни зрозуміли, що можна народ намахувать, всі будуть мовчати", — написала клієнтка.
До допису жінки долучились інші громадяни з аналогічною проблемою, що суми взяті "зі стелі".
Відповідь Нафтогазу
У газопостачальній компанії відреагували на скаргу, наголосивши, що Нафтогаз є постачальником. Він не нараховує об’єми газу, тоді як за нарахування об’ємів відповідають оператори ГРМ, які займаються веденням обліку. За роз'ясненням порадили звернутися до облгазу.
"Наша компанія лише допомагає в прийомі показань лічильника та надає альтернативні сервіси для передачі показників. Ці дані направляються до Вашого оператора ГРМ для опрацювання та визначення об`єму споживання газу", — додали у компанії.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Нафтогазі нагадали клієнтам про важливу послугу перед новим опалювальним сезоном з перевірки газового обладнання. Відомо, у скільки обійдеться така перевірка.
Також ми писали, що уряд зафіксував тариф на газ для населення та тепловиробників. Він діятиме до травня 2025 року. Ціна на газ для населення — 7,96 гривні за один кубометр, для виробників тепла — 7,42 гривні за один кубометр.
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