Україна
Клієнти Нафтогазу можуть платити менше — що варто знати

Клієнти Нафтогазу можуть платити менше — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 08:50
Нафтогаз назвав важливі умови, за яких клієнти можуть платити менше
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" уточнили, за яких умов можна отримати знижки під час оплати за спожите блакитне паливо. Менше за природний газ заплатять ті, хто дотримається всіх встановлених вимог.

Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Умови надання знижок на природний газ

Із запитанням, коли клієнтам Нафтогазу передбачаються знижки під час розрахунку за блакитне паливо, звертаються до газопостачальної компанії деякі громадяни у соціальних мережах. Зокрема, попросили уточнити, чи можливість платити менше передбачена лише через онлайн-сервіси.

"То знижка тільки тоді, коли оплачується через особистий кабінет, чат-бот і т.д? А коли банківською карткою, то ні?", — йдеться в одному зі звернень на сторінці в соцмережі.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" зазначили, що споживачі блакитного палива можуть платити менше за кількох умов, зокрема в разі вчасного розрахунку — не пізніше, ніж до 15 числа щомісяця.  

Знижка передбачається виключно для тих клієнтів, які обирають для оплати онлайн-сервіси "Нафтогазу". А саме:

  1. На сайті без необхідності реєстрації.
  2. В особистому кабінеті.
  3. В чат-ботах Gasua у Viber/Telegram.

Відповідна знижка за дотримання вищевказаних умов зарахується автоматично, починаючи з наступного розрахункового місяця.

"Для отримання знижки у розмірі 1% необхідно здійснювати оплату через наші сервіси, будь-яким зручним способом", — повідомили у компанії.

Нафтогаз
Скриншот. Джерело: Нафтогаз

На скільки менше заплатять споживачі

За правилами Нафтогазу, отримання знижки в 1% найбільш актуальне для тих, хто використовує великі об'єми газу. Восени 2025 року споживачі розраховуються за місячним тарифом у 7,96 грн за один куб. м. 

Як приклад, у разі споживання 9,9 куб. м. (соцнорма на трьох громадян, є лише плита), то сума до сплати становитиме 78,8 грн, а зі знижкою дорівнюватиме 78,01 грн. 

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу можуть отримувати комунальні платіжки за газ значно швидше. Для цього необхідно обрати один зі способів онлайн-рахунків. 

Також ми розповідали, що Нафтогаз повертає клієнтам переплачені чи помилково відправлені кошти. Проте це відбувається не в автоматичному режимі, неообхідно спеціально подати заявку та потрібні документи.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
