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Клиенты Нафтогаза массово жалуются на некорректные суммы в платежках — детали

12 августа 2024 10:15
Ксения Симонова - Редактор
Нафтогаз массово присылает некорректные суммы в платежках — что известно
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" массово жалуются на некорректные суммы в коммунальных квитанциях. Также просят компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.

Об этом говорится в жалобах на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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Как написала одна из потребительниц услуг компании, в этом месяце показания в платежках, по которым начислены суммы к уплате, совершенно не соответствуют переданным данным со счетчиков. Женщина контролирует сразу четыре счета и по ним пришли неправильные показатели.

"Доброго здравия. Действительно, показания, по которым начислено к уплате, абсолютно не соответствуют тем показаниям, которые были переданы. Причем в этом месяце по всем четырем счетам, которые я контролирую... Все показания переданы вовремя", — говорится в жалобе.

Клиентка попросила объяснить происходящее для всех, а не в приват по конкретным счетам, ведь это приобрело массовость и некорректные данные имеют большинство потребителей. Другие пользователи подхватили сообщение и тоже начали жаловаться на некорректные данные.

Последние сообщения на странице ГК "Нафтогаз" опубликованы следующего содержания:

"И снова показания не соответствуют тем, которые были переданы через кабинет. И уже так второй месяц";

"Так, согласен с вами, та же ситуация";

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", почему показатели и начисления разные?";

"Передала показания в прошлом месяце — ничего не посчитали (точнее 0.00). Посчитала сама, заплатила — "висит" переплата. В этом месяце то же самое... Что-то у вас там сломалось, чините".

Ответ Нафтогаза

Несмотря на просьбы клиентов газоснабжающей компании обнародовать в целом причину некорректных сумм в коммунальных платежках, представители Нафтогаза сообщили, что в дальнейшем такие вопросы будут решать через личные сообщения.

Женщине, которая попросила дать объяснения по неправильным суммам по четырем счетам, ответа на странице в соцсети не предоставили.

 

Нефтегаз счета
Жалобы клиентов. Источник: Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за перерасчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не пересчитают автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее мы писали, что жителей четырех регионов Украины обеспечат гуманитарным газом. К соответствующему экспериментальному проекту присоединилась Херсонская область.

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