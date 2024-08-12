Нафтогаз массово присылает некорректные суммы в платежках — что известно

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" массово жалуются на некорректные суммы в коммунальных квитанциях. Также просят компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.

Об этом говорится в жалобах на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Детальнее о некорректных суммах в платежках за газ

Как написала одна из потребительниц услуг компании, в этом месяце показания в платежках, по которым начислены суммы к уплате, совершенно не соответствуют переданным данным со счетчиков. Женщина контролирует сразу четыре счета и по ним пришли неправильные показатели.

"Доброго здравия. Действительно, показания, по которым начислено к уплате, абсолютно не соответствуют тем показаниям, которые были переданы. Причем в этом месяце по всем четырем счетам, которые я контролирую... Все показания переданы вовремя", — говорится в жалобе.

Клиентка попросила объяснить происходящее для всех, а не в приват по конкретным счетам, ведь это приобрело массовость и некорректные данные имеют большинство потребителей. Другие пользователи подхватили сообщение и тоже начали жаловаться на некорректные данные.

Последние сообщения на странице ГК "Нафтогаз" опубликованы следующего содержания:

"И снова показания не соответствуют тем, которые были переданы через кабинет. И уже так второй месяц";

"Так, согласен с вами, та же ситуация";

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", почему показатели и начисления разные?";

"Передала показания в прошлом месяце — ничего не посчитали (точнее 0.00). Посчитала сама, заплатила — "висит" переплата. В этом месяце то же самое... Что-то у вас там сломалось, чините".

Ответ Нафтогаза

Несмотря на просьбы клиентов газоснабжающей компании обнародовать в целом причину некорректных сумм в коммунальных платежках, представители Нафтогаза сообщили, что в дальнейшем такие вопросы будут решать через личные сообщения.

Женщине, которая попросила дать объяснения по неправильным суммам по четырем счетам, ответа на странице в соцсети не предоставили.

Жалобы клиентов. Источник: Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за перерасчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не пересчитают автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее мы писали, что жителей четырех регионов Украины обеспечат гуманитарным газом. К соответствующему экспериментальному проекту присоединилась Херсонская область.