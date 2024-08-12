Нафтогаз массово присылает некорректные суммы в платежках — что известно

Клиенты Нафтогаза массово жалуются на некорректные суммы в платежках — детали
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз" массово жалуются на некорректные суммы в коммунальных квитанциях. Также просят компанию объяснить, в связи с чем произошел тотальный сбой.
Об этом говорится в жалобах на странице ГК "Нафтогаз" в соцсети Facebook.
Детальнее о некорректных суммах в платежках за газ
Как написала одна из потребительниц услуг компании, в этом месяце показания в платежках, по которым начислены суммы к уплате, совершенно не соответствуют переданным данным со счетчиков. Женщина контролирует сразу четыре счета и по ним пришли неправильные показатели.
"Доброго здравия. Действительно, показания, по которым начислено к уплате, абсолютно не соответствуют тем показаниям, которые были переданы. Причем в этом месяце по всем четырем счетам, которые я контролирую... Все показания переданы вовремя", — говорится в жалобе.
Клиентка попросила объяснить происходящее для всех, а не в приват по конкретным счетам, ведь это приобрело массовость и некорректные данные имеют большинство потребителей. Другие пользователи подхватили сообщение и тоже начали жаловаться на некорректные данные.
Последние сообщения на странице ГК "Нафтогаз" опубликованы следующего содержания:
"И снова показания не соответствуют тем, которые были переданы через кабинет. И уже так второй месяц";
"Так, согласен с вами, та же ситуация";
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", почему показатели и начисления разные?";
"Передала показания в прошлом месяце — ничего не посчитали (точнее 0.00). Посчитала сама, заплатила — "висит" переплата. В этом месяце то же самое... Что-то у вас там сломалось, чините".
Ответ Нафтогаза
Несмотря на просьбы клиентов газоснабжающей компании обнародовать в целом причину некорректных сумм в коммунальных платежках, представители Нафтогаза сообщили, что в дальнейшем такие вопросы будут решать через личные сообщения.
Женщине, которая попросила дать объяснения по неправильным суммам по четырем счетам, ответа на странице в соцсети не предоставили.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за перерасчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не пересчитают автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд.
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